屋主回閒置半年新屋 竟有人開門嗆：妳誰啊！

2018年04月13日 15:41 中時電子報 張國欽

中國大陸陝西省漢中1名楊姓女子，花了45萬人民幣（約新台幣209萬元），買了1間約39坪新房，因丈夫長年在外地做生意與自己懷孕，自2014年房子裝修完就很少去住，上一次回去住是去年11月，沒想到日前回去門鎖被換，鑰匙打不開，後來1名年輕女子開門，才知自己的房子被4名陌生人「侵佔」。

楊姓屋主當時見屋內有1名20多歲女子開門，便傻眼問：「你是誰阿？幹嘛住在我家？」，對方竟反嗆：「你又是誰啊？這我租的房子。」，可是李女又拿不出房屋租約。

楊女驚覺房子被外人「霸佔」，立刻報警。警方查出，原來這名開門的22歲李姓女子，上個月在尋找租屋過程中，發現楊女的住家門外貼著催繳水電費通知單，料準淬這間房屋沒人居住，於是找來鎖匠開鎖、更換門鎖後，帶著3個朋友一起入住，直到楊女這個月7日發現為止，一共住了20天。

警方表示，李女的3位朋友對此事並不知情，以為是李女租的，就一起住了進去，還說：「她說前兩個月的房租費已經付了，我們以為是合租。」李女因涉嫌非法侵入住宅被刑事局拘留。

楊女的房子被「入侵」住20天，家子被弄得亂七八糟，新買的家具被使用，自己的衣服等個人物品也不翼而飛，就連家裡放的幾箱價值6萬多元人民幣（約新台幣27萬元）茅台酒、五糧液，也被喝光。

(中時電子報)