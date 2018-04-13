10大網友最愛的雞排連鎖店 這家一咬就爆汁

一塊雞排、一杯手搖飲，是最簡單又平價的台灣美味組合。(本報系資料照)

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中時電子報
網友最愛10大雞排連鎖店。圖/網路溫度計

午茶、宵夜隨手一塊雞排、一杯手搖飲，是最簡單又平價的台灣美味組合。台灣人愛吃雞排的程度，如果用一塊雞排厚度2公分來算，國人每天消費的雞排數量高度可達數十座台北101大樓高。不過，同樣是雞排，口味、份量、外皮、肉質究竟有哪些不同？DailyView網路溫度計今公布10大最受台灣人喜愛的雞排連鎖店，看看網友心中最美味的雞排是哪家！

從高雄出名的天使雞排，最大特色是份量為一般雞排的2倍厚。(圖/簡怡欣攝)

還等什麼，馬上來一塊要切不要辣啦！調查統計去年4月14日到今年4月13日間，網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言，整理出網友們最愛的連鎖雞排店。第1名上榜的是從高雄出名的天使雞排，最大特色是份量為一般雞排的2倍厚，厚實雞肉一咬就爆汁，南部口味偏甜，但仍吸引許多忠誠顧客，現在於台北永和也開有分店。

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依序入選的還有艋舺雞排、台灣第一家鹽酥雞、派克雞排、開源社、3Q雞排、阿亮香香雞、惡魔雞排、雞大爺、魔法雞排。惡魔雞排一樣主打厚切雞排，和天使的份量也是不分軒輊，軟嫩、酥脆，喜歡吃甜的吃貨適合選天使，喜歡薄皮口感者就選惡魔。

T.J.（@blueskytaipei）分享的貼文 張貼

此外，除了一般口味雞排，3Q雞排還有辣味、海苔、咖哩等選擇，目前店數約有300多間；以美式輕炸食店方式經營的「雞大爺」推出獨有的「四川麻辣系列產品」，麻而不辣、辛香變化無窮；老字號開源社獨特的神秘醬料，讓雞排口感有別於一般雞排；艋舺雞排的海苔雞排進口沖繩海苔研磨成粉，香氣兼具青草與大海的味道，讓吃過的人形容，濃郁而不衝突。

(中時電子報)

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