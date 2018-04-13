金門學生小單挑 意外引起大風波

2018年04月13日 15:46 中時 李金生

金門高職傳出2名學生因換座位起口角，在校外「單挑」大打出手。（翻攝網路））

金門高職傳出2名學生因換座位起口角，在校外「單挑」大打出手。（翻攝網路）

國立金門高職2名汽車科的同學因為換座位起口角，竟在校外「單挑」拳腳相向，遭圍觀同學錄影上傳社群網站，引來「戰地」學生的批評。校方獲悉已通報校安中心，今（13）日並找來雙方與家長當面溝通，強調只是同學間打打鬧鬧，並未如網傳的嚴重，但仍將依校規懲處。

這2名就讀汽車科1年級的同學，昨天下午在教室因換座位發生口角，放學後約5時許在山外車站後方草地單挑，雙方你來我往互不相讓，旁邊有多位同學圍觀笑鬧外，還將手機拍攝的影片上傳到社群網站，引來一堆批評和責難的留言，還指2人是為了1名女同學大打出手。

校方獲悉即在第一時間通報校安中心，同時與網站板主取得聯繫，說明標題：「金門感情糾紛、定孤枝、誰打贏跟誰在一起」很不恰當，也與實際情況不符，溝通後已在今天上午移除影片；2名當事人和圍觀同學也上網留言，對造成外界觀感不佳和損壞校譽，表示難過和悔悟之意。

金門高職教官賴國鼎說明發生過程，一切均將依校規處理。（李金生攝）

金門高職校長劉湘金強調，未來要加強人際關係的培養和輔導教育。（李金生攝）

校長劉湘金表示，2位同學本來就是「好朋友」，對自己一時衝動打打鬧鬧，竟引起如此大的風波，也感到非常錯愕。校方已在今早介入調查，找來他們和雙方家長當面溝通了解，雖然起因只是換座位引發口角，事情十分單純，2人也僅臉部輕微挫傷，但仍將在調查告一段落後，對當事人和圍觀同學依校規記過處分。

教官賴國鼎也指出，其中一位同學發現公車來了，還說「不打了，要坐車了」，說明整個過程不如外傳嚴重。劉湘金校長表示，「小朋友就是孩子氣」，未來要加強人際關係的培養和輔導教育。

(中時)