張景森：北北基宜桃節電10％ 可不蓋深澳電廠

2018年04月13日 16:13 中時 張理國

新北市環保局表示，從台電民國95年的深澳電廠計畫環境影響評估設置圖來看，卸煤碼頭位於番仔澳灣（象鼻岩西側），東側的深澳灣並無任何防波堤，台電明顯說謊，應該重做環評。（新北市環保局提供）

藍營要發動公投反對蓋深澳燃煤電廠，政務委員張景森接受廣播專訪時說，他有算過一個數字，只要北、北、基、宜、桃都承諾節電10%，就可以不蓋深澳電廠。

對於節目主持人詢問深澳改建燃氣電廠的可能性，張景森說，台電曾經評估，深澳若改燃氣電廠並不容易，因為要蓋接收站，可能要透過基隆協和電廠拉海管或陸管運送燃氣，其中陸管要經過基隆市，「基隆市民不反彈嗎？」，若拉海管要經過五個漁港，「漁民不會反彈嗎？」，在評估之後發現天然氣方案有困難。

張景森說，深澳蓋燃煤電廠至少是有人可以接受的，因為有合理的基礎，新的燃煤電廠並不是舊的那種，這些都有客觀事實依據，要說蓋燃氣電廠，燒氣還是有人反對，無論如何總是有人反對；燃煤電廠的料源、設備製程及除汙設備現在跟燃氣電廠差不多了，國家需要燃煤電廠，也不得不配置，因為燃氣儲存量不夠。

張景森說，深澳燃煤電廠占全國電力供應2.8%，他算過一個數字，如果深澳不蓋，用節電吸收，北北基宜桃，承諾節電10% ，就可以不蓋深澳電廠。

為了強調燃煤電廠的潔淨，張景森並說，現在到林口去看，林口新電廠排放的標準是全世界最好的，也是最新超超臨界的電廠，他的排放跟天然氣差不多，所以有人可以接受。

但訪談中主持人黃光芹咳嗽聲連連，說她剛好是林口居民，林口空汙嚴重時到午夜都無法消散，她的家人都有同樣症狀，經常流眼淚、鼻涕倒流、咳嗽，影響到工作，兩夫妻跟小孩都一樣，連住在林口的呂副總統症狀也一樣，希望張景森在談深澳電廠時，不要把林口加進來談。

(中時)