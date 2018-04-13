劉羽菲研發髒髒包4兄弟 1小時賣500個

2018年04月13日 16:02 中時 林和生

劉羽菲推出4款不同口味髒髒包，短短1小時就賣出500個。（林和生攝）

吃了手髒、臉髒、嘴巴髒的髒髒包，一路從韓國紅到台灣，近來大街小巷掀起一股髒髒包熱潮，經營手作麵包店的劉羽菲也搭上風潮，利用天然食材研發4款新品，一推出短短1小時就賣掉500顆，她坦言，其實髒髒包隨處可見，但好食材是大家願意排隊的關鍵。

劉羽菲表示，台灣食安問題層出不窮，自己是3個孩子的媽，擔心外面食物有不良添加物，對兒女健康會有影響，於是開始動手烘焙，畢竟用什麼麵粉、牛奶甚至雞蛋，自己最清楚，接著考證照、買烤爐，幾乎所有專業設備一應俱全，順勢就開起手作麵包店。

一直以來使用單純天然的食材製作點心、麵包的她，也搭上髒髒包熱潮，使用頂級巧克力製作巧克力髒髒包，同時利用無防腐劑製作的南投民間四季春茶抹茶粉做成冏冏包，還有無農藥殘留花生醬做成的便便包及台灣在地草莓乾製作的羞羞包。

因為顏色吸睛加上食材天然，讓產品一推出就造成排隊搶購，顧客翁詠惠指出，直到有小孩後就盡量讓孩子吃健康一點的食材，所以就算價格是一般市售近2倍，但還是願意排隊，「其實吃過就知道差別在哪裡」。

「用自己敢吞下肚食材做點心」是劉羽菲最單純理念，同時也教其他父母做麵包，她說，將健康食物分享給大家一直是努力目標，其中最大成就感就是小孩子都能吃得更健康。

(中時)