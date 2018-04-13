葉俊榮在陸兼職 徐國勇：沒人質疑不必主動說 網批：強姦十次才有罪？

行政院發言人徐國勇。（中時資料照／郭吉銓攝）

友善列印
中時電子報

內政部長葉俊榮遭人爆料在大陸浙江大學有兼職身分，引爆輿論質疑應比照「卡管案」停職查辦。行政院發言人徐國勇日前被問到「葉俊榮為何以前不先主動對外說明時神回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，管中閔是去十幾次耶！」網友得知如此硬拗都怒了，留言：強姦一次沒有罪，強姦十次才有罪嗎？偷一次不算小偷，偷十次才算小偷？假鬼假仙的被揭露，又不是主動説明，如果有罪，一次也就夠了！

台大校長掰了？ 教部將認定管中閔赴陸違法兼職

教育部追查台大校長當選人管中閔赴大陸大學兼職今(13日)出現重大進展。知情人士透露，目前已認定管中閔在廈門大學確實有兼職行為，涉嫌違反《教育人員任用條例》等法令，管中閔幾已確定無法出任台大校長。對於外界質疑葉俊榮與管案兩套標準，難道葉俊榮不必辭職？徐國勇說，有人質疑，第一時間就要面對，所以葉俊榮第一時間已經出面；被問到為何葉俊榮以前不先主動對外說明？徐國勇神回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

網友在PTT留言：兩套標準 台灣價值棒棒；這個例子告訴大家，姑婆芋真的很毒，會影響到腦部計算能力，千萬別誤食；不要被抓到，就沒問題啦；民進黨真的很棒，我年底一定記得。還有網友說，一次與十幾次之差，表示管中閔的學術能力更受到肯定，這樣的人才全世界都重視，在台灣卻被政治力量羅織罪名，不惜侵犯大學自主打壓，成為世界級的笑話。

(中時電子報)

雙重標準綠色恐怖 游淑慧：柯P、葉俊榮能赴陸教學 管卻不能？

文章來源：PTT

行政院提名促轉會委員人選案 已… 卡管近百日 他頓悟民進黨年底選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。