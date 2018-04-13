葉俊榮在陸兼職 徐國勇：沒人質疑不必主動說 網批：強姦十次才有罪？

2018年04月13日 16:07 中時電子報 高德順

內政部長葉俊榮遭人爆料在大陸浙江大學有兼職身分，引爆輿論質疑應比照「卡管案」停職查辦。行政院發言人徐國勇日前被問到「葉俊榮為何以前不先主動對外說明時神回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，管中閔是去十幾次耶！」網友得知如此硬拗都怒了，留言：強姦一次沒有罪，強姦十次才有罪嗎？偷一次不算小偷，偷十次才算小偷？假鬼假仙的被揭露，又不是主動説明，如果有罪，一次也就夠了！

教育部追查台大校長當選人管中閔赴大陸大學兼職今(13日)出現重大進展。知情人士透露，目前已認定管中閔在廈門大學確實有兼職行為，涉嫌違反《教育人員任用條例》等法令，管中閔幾已確定無法出任台大校長。對於外界質疑葉俊榮與管案兩套標準，難道葉俊榮不必辭職？徐國勇說，有人質疑，第一時間就要面對，所以葉俊榮第一時間已經出面；被問到為何葉俊榮以前不先主動對外說明？徐國勇神回：「以前沒人質疑他，就不必主動講出來」，「葉俊榮就只去過一次，沒有其他的了，但管中閔是去十幾次耶！」

網友在PTT留言：兩套標準 台灣價值棒棒；這個例子告訴大家，姑婆芋真的很毒，會影響到腦部計算能力，千萬別誤食；不要被抓到，就沒問題啦；民進黨真的很棒，我年底一定記得。還有網友說，一次與十幾次之差，表示管中閔的學術能力更受到肯定，這樣的人才全世界都重視，在台灣卻被政治力量羅織罪名，不惜侵犯大學自主打壓，成為世界級的笑話。

(中時電子報)