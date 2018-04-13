北韓棄核5條件來了！竟不要求駐韓美軍撤走

2018年04月13日 16:03 中時電子報 何宜玲

南韓媒體《民族日報》在5月川金會前夕，獨家披露了北韓針對首腦會談提出的五大要求。其中令人意外的是，北韓竟然沒有藉此機會要求撤走駐韓美軍，甚至表明若體制安全獲得保障，以後仍然不會要求美軍撤出。

根據報導指出，美國總統川普和北韓最高領導人金正恩打算在5月底、6月初左右，舉行首腦高峰會談。北韓最近針對具體工作內容，提出了5項要求，包括1.從南韓撤走核戰略資產、2.在聯合軍演時停止出動戰略裝備、3.保證不使用常規武器和核武器進行侵犯、4.將停戰協定轉為和平協定，以及5.北韓美國建交等。

值得關注的是，北韓提出了上述五大要求中，並沒有提到要求駐韓美軍離開的條件。儘管外界一直預測北韓可能藉這次談判的機會，要求駐韓美軍撤走，以保障北韓體制的安全，但是北韓聲稱，今後若能保障體制安全，也不會要求美軍撤出。

報導引用消息人士針對川普政府定下的「北韓無核化時限」說，北韓徹底無核的時間可能設定在1年後，但也可能在協商過程中，因為技術問題延長到2年左右。美國可能會把最後的時間底線，定在川普總統任期結束的2020年底。

消息人士說，這次朝美高峰會談只會確定「無核化時限」和「補償的基本原則」等2項，具體的工作內容都會透過後續的會談進行。

(中時電子報)