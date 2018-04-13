北韓棄核5條件來了！竟不要求駐韓美軍撤走

川金會談前夕，南韓媒體獨家披露北韓放棄核武的五大條件。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報

南韓媒體《民族日報》在5月川金會前夕，獨家披露了北韓針對首腦會談提出的五大要求。其中令人意外的是，北韓竟然沒有藉此機會要求撤走駐韓美軍，甚至表明若體制安全獲得保障，以後仍然不會要求美軍撤出。

根據報導指出，美國總統川普和北韓最高領導人金正恩打算在5月底、6月初左右，舉行首腦高峰會談。北韓最近針對具體工作內容，提出了5項要求，包括1.從南韓撤走核戰略資產、2.在聯合軍演時停止出動戰略裝備、3.保證不使用常規武器和核武器進行侵犯、4.將停戰協定轉為和平協定，以及5.北韓美國建交等。

值得關注的是，北韓提出了上述五大要求中，並沒有提到要求駐韓美軍離開的條件。儘管外界一直預測北韓可能藉這次談判的機會，要求駐韓美軍撤走，以保障北韓體制的安全，但是北韓聲稱，今後若能保障體制安全，也不會要求美軍撤出。

報導引用消息人士針對川普政府定下的「北韓無核化時限」說，北韓徹底無核的時間可能設定在1年後，但也可能在協商過程中，因為技術問題延長到2年左右。美國可能會把最後的時間底線，定在川普總統任期結束的2020年底。

消息人士說，這次朝美高峰會談只會確定「無核化時限」和「補償的基本原則」等2項，具體的工作內容都會透過後續的會談進行。

(中時電子報)

川普真要重返TPP了？ 下周安倍訪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。