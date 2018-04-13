樺福集團樺舍商旅高雄館正式開幕 陳菊親臨剪綵

樺福集團董事長張綱維主持開幕典禮。（業者提供）

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右三起高雄市長陳菊與樺福集團董事長張綱維與貴賓們合影。（業者提供）
剪綵典禮上大合照。（業者提供）

樺福集團樺舍商旅高雄館今(13日)正式開幕。市長陳菊也特別在今日出席開幕儀式，並表示，樺舍商旅高雄館將結合周邊景點包括澄清湖風景區、澄清湖棒球場、鳥松、鳳山商圈等地，帶動高雄的觀光產業以及會議展覽產業，也為在地創造就業機會。

高雄高雄市政府為了落實勞動價值多元化、社會資源整合化、勞工休憩觀光升級化，特別將高雄市政府勞工局勞工教育生活中心澄清會館以ROT的方式委託給樺福集團承包經營，經過重新整修後，於去年（2017年）12月19日以樺舍商旅高雄館為名開始試營運。

樺舍商旅高雄館包含138間客房、1,800人演藝廳與200人國際會議中心。商旅的內部裝潢以現代混搭工業風格為設計理念，加上極簡化、環保訴求的裝修手法，提供旅客舒適的住宿休憩體驗。

樺福集團特別將關係企業遠東航空之相關工業化元素及美學融入客房的服務設施、裝置、器具中。如機上的餐車，轉型為多功能之造型置物櫃，充分運用其具有特殊價值及設計美學，讓消費者感受到空中旅行般之優質特殊體驗。

另外，可容納1,800人的演藝廳，以串連周邊鳥松地區的觀光商業活動為目標，除了將不定期邀請國內、外知名表演藝術團體舉辦發文藝活動之外，更將積極與高雄在地的劇團合作，提供在地表演藝術家表演活動場地，不僅活用演藝廳的價值，也將給予建教合作平台發展機會及學生發表會等活動之運用。

可容納200人的大型國際會議中心，將提供勞工教育生活訓練、企業研討會、專題演講之使用，期望活化場地的利用價值，並且整合社會資源，促進在地觀光。

樺福集團表示，樺舍商旅高雄館將提供國內外旅客以及在地市民住宿、藝文展演活動、研習會或講座等服務，再結合鳥松區在地的觀光資源，期望為高雄在地提供更多元的觀光價值、就業機會以及公益服務。

為了回饋在地，樺舍商旅高雄館也推出「敦親睦鄰」優惠專案，凡鳥松區(大華里、鳥松里、仁美里、坔埔里、夢裡里、大竹里、華美里)的居民，於入住時憑身分證即可享有住宿優惠，詳細優惠內容請洽官網。

(工商)

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