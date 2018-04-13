毒品從天降！高中生草叢「尋寶」取貨

2018年04月13日 16:19 中時 陳鴻偉

警方現場起獲改造槍枝及子彈。（陳鴻偉翻攝）

賴嫌辯稱槍枝是1死掉的角頭寄放的。（陳鴻偉攝）

北市刑大偵八隊隊長劉宗仁說明相關案情。（陳鴻偉攝）

21歲賴姓毒品通緝犯跑路缺錢，在新北市淡水區租套房，販賣毒品給淡水、南港、信義一帶的高中高職及中輟生，賴嫌透過通訊軟體與買家約定時間，再將毒品用報紙包好，從租屋處3樓丟到大樓旁的草叢，再讓這些學生撿拾，北市警方循線追查，12日深夜在福德街逮捕賴嫌，另起獲1把改造手槍及20發子彈。

北市刑大偵八隊隊長劉宗仁指出，賴嫌因毒品案件，分遭台北地方法院、士林地方法院等3處通緝，半年前潛藏至淡水，販賣安非他命給周遭青少年牟利。

賴嫌經常前往淡水區某速食店前，因為傍晚後就常有大批學生、中輟生聚集，以每公克2500元販售安非他命，買家先在附近付現金，然後再透過LINE等手機軟體等候通知。

賴嫌在約定時間內，會把毒品從租屋處3樓丟至1樓的草叢，學生再前往「尋寶」取貨，次數一多引發住戶懷疑，一開始還以為賴亂丟垃圾，後來看到馬上有年輕人跑來拾取，於是向警方檢舉。

偵八隊幹員經連月追查，發現賴酷愛夾娃娃，經常前往各娃娃機店，一玩就是兩、三個小時，12日深夜賴又前往福德街某娃娃機店，警方趁他夾得起勁時將賴逮捕，並在他的機車置物箱內，起獲1把改造手槍及20發子彈，全案依毒品罪送辦。

警方初查至少有3所高中職學生，包括中輟生共10餘名曾向賴購買毒品，現正擴大追查他的販毒網絡及槍枝來源。

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(中時)