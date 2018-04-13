毒品從天降！高中生草叢「尋寶」取貨

警方在夾娃娃機店逮捕賴嫌。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中時
警方現場起獲改造槍枝及子彈。（陳鴻偉翻攝）
賴嫌辯稱槍枝是1死掉的角頭寄放的。（陳鴻偉攝）
北市刑大偵八隊隊長劉宗仁說明相關案情。（陳鴻偉攝）

21歲賴姓毒品通緝犯跑路缺錢，在新北市淡水區租套房，販賣毒品給淡水、南港、信義一帶的高中高職及中輟生，賴嫌透過通訊軟體與買家約定時間，再將毒品用報紙包好，從租屋處3樓丟到大樓旁的草叢，再讓這些學生撿拾，北市警方循線追查，12日深夜在福德街逮捕賴嫌，另起獲1把改造手槍及20發子彈。

北市刑大偵八隊隊長劉宗仁指出，賴嫌因毒品案件，分遭台北地方法院、士林地方法院等3處通緝，半年前潛藏至淡水，販賣安非他命給周遭青少年牟利。

賴嫌經常前往淡水區某速食店前，因為傍晚後就常有大批學生、中輟生聚集，以每公克2500元販售安非他命，買家先在附近付現金，然後再透過LINE等手機軟體等候通知。

賴嫌在約定時間內，會把毒品從租屋處3樓丟至1樓的草叢，學生再前往「尋寶」取貨，次數一多引發住戶懷疑，一開始還以為賴亂丟垃圾，後來看到馬上有年輕人跑來拾取，於是向警方檢舉。

偵八隊幹員經連月追查，發現賴酷愛夾娃娃，經常前往各娃娃機店，一玩就是兩、三個小時，12日深夜賴又前往福德街某娃娃機店，警方趁他夾得起勁時將賴逮捕，並在他的機車置物箱內，起獲1把改造手槍及20發子彈，全案依毒品罪送辦。

警方初查至少有3所高中職學生，包括中輟生共10餘名曾向賴購買毒品，現正擴大追查他的販毒網絡及槍枝來源。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)

追討15萬元債務 3惡煞凌虐毆死男 覬覦同業千萬生意 惡男用毒品、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。