藻礁專家會議 環團先抗議再技術阻擋奏效

2018年04月13日 16:52 中時 廖德修

環保署今天下午進行大潭藻礁專家會議延續會議，環團人士用程序發言技術阻擋成功，始終無法進入正題。（圖／廖德修攝）

今天下午2點在環保署繼續進行大潭藻礁專家會議，由於上次學者專家尚未陳述完意見，今天是延續會議，由與會人士充分發言後供環評委員參考，以便在下次專案小組會議時做出決定。

不過環保團體在下午1點半到環保署外抗議，訴求重點是中油在2016年收購中華開發公司所屬的東鼎公司股權，從過去媒體的相關報導可看出，這牽涉到國民黨的不當黨產交易，應該等調查結果出爐後再說。還有，專家會議的8位成員公平性不夠，應該重新遴選擇期再開。

桃園在地聯盟理事長潘忠政表示，這件開發案本身很有有問題，中華開發劉泰英買下陳由豪的東鼎公司股權，後來又轉手給中油，這已牽涉到不當黨產交易，檢調應該重啟調查，等有結果後再說。如果證明違法，那就不必再討論環評案了。

潘忠政又說，這次專家會議的8位成員中，環團推荐者僅佔2人，不符合比例原則。何況其中還有人曾接受開發單位的研究補助，公正性令人質疑，應該重新遴選專家會議人選，也就是暫停今天的會議，等所有問題釐清之後再來開專家會議。

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉、耘林藝術人文生態關懷協會理事長林富源等人也強調，整個脈絡都與國民黨黨產有關，應該由黨產會處理完再進行下一步動作，不然就是打假球。

針對藻礁生態的專業研究方面，中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫、東海大學生命科學系特聘教授林惠真都強調，藻礁的生態必須再經過周詳的研究才能做最後定奪，而非少數人粗淺的調查就可斷定生態不夠豐富、不值得保育，這樣就有違學術良知。

專家會議開始後，中油先進行20分鐘專案報告後，環團人士便接力進行程序發言，技術性阻擋會議進行，主席也覺得無可奈何。最後只好開放環團人士暢所欲言，所有的意見由經濟部、中油代表匯整，下次開會時清楚回應。

(中時)