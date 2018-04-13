金門蔡厝古道傳意外 女登山客摔斷大腿

金門蔡厝古道傳出女登山客不慎跌傷大腿骨折，金沙消防隊出動5人趕往搶救。（金沙消防分隊提供）

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金門蔡厝古道傳出女登山客不慎跌傷大腿骨折，金沙消防隊出動5人趕往搶救。（金沙消防分隊提供）
金門蔡厝古道傳出女登山客不慎跌傷大腿骨折，金沙消防隊出動5人趕往搶救。（金沙消防分隊提供）
金門蔡厝古道傳出女登山客不慎跌傷大腿骨折，金沙消防隊出動5人趕往搶救。（金沙消防分隊提供）

沿途陡峭難行的金門太武山蔡厝古道，今（13）日傳出女登山客不慎跌傷大腿骨折的意外，金沙消防隊出動5人趕往搶救，花了1個多小時才將她搬下山，途中還有3名金大觀光系女同學幫拿急救裝備，熱心舉動讓打火兄弟十分感謝。

今天上午8時59分許，金沙消防分隊值班隊員許博宇接獲鄭姓民眾報案，掌握蔡厝古道過百二階，有民眾疑似骨折需要救護後，立即通報消防、救護車出勤，由小隊長許春祥率同隊員吳耀族、莊修銘、消防役男張以樂、蘇哲廉等人在9時6分許趕到蔡厝古道登山口。

救援人員攜帶救護包、3合1氧氣包、抽吸式護木、長背板、頸圈及SKED(捲筒式擔架)等大批裝備徒步上山，9時22分許抵達現場。年約67歲女登山客表示，下山不慎跌傷，造成右大腿疑似骨折，還好評估後確認意識清醒、呼吸及脈搏均正常。

因山區救援搬運不易，救護人員利用捲筒式擔架，以人力接駁方式合力搬運，歷經約1小時，在10時21分抵達玉章路梅園登山口，再火速送往金門醫院救治。由於天氣炎熱，徒步搬運的救援隊員早已大汗淋漓。

難得的是在救援途中，3名不願透露姓名的金觀光系2年級女大生，主動幫忙拿急救包等救護裝備，讓救護人員有更多體力搬運傷患，順利完成這趟山區救援任務。

(中時)

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