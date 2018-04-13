林志穎兄腸粉攤收內用區 曝想加盟家人反對「只有他贊成」

2018年04月13日 16:21 中時 蔡琛儀

林志杰腸粉攤將把內用區拿掉。（蔡琛儀攝）

林志穎哥哥林志杰在四平商圈擺攤賣腸粉，今天突然在臉書宣布「是內用區使用的最後一天」，透露「為了沉重的房租，增加其他湯湯水水的產品來獲利，非我的本意，沈重的內用客服，讓我們無法專注在美味。」並將走出四平商圈到全台夜市，但本店仍會繼續營業。

林志杰受訪時表示，他租了兩個店面，但發現商圈客群人潮和大小月的狀況，很難支撐生意，他舉例日前五天春假，整個商圈幾乎都沒有客人，就會發生好幾天沒有賺錢的情況。他也透露，兩個店面租金7.2萬，食材約6萬，唯一的員工人事4萬，再加上其他雜費支出，約和每個月的營業額20萬元剛好打平。

林志杰也說：「內用區設了以後會要求服務，我還是定位在攤販，不想開餐廳，餐廳有很多編制，現在台灣人的思考邏輯都是CP值。」表示自己還是想回到最初的攤子原樣，不以服務為賣點。去年媒體爆出他是林志穎的哥哥，且林志穎還有到攤位站台，林志杰坦言，新聞爆出後店面較過去營業額成長超過三倍，但抓不到回頭客，「很多人都不是來吃腸粉，是慕名而來，所以吃過一次以後就不會再回頭。」

他也坦言，當初本來想設加盟店，但家人大都持反對意見，怕他此舉影響到林志穎的工作，但林志穎大力贊成：「那是你自己的事業，不是我的招牌。」也有人原本熱心說要幫他找金主，但他苦等半年仍沒有人來幫忙。

未來他的本店還是會在四平商圈，但想採取夜市的營運模式，時不時到全台各大夜市開設「快閃店」，也想號召其他夜市的攤販，不定時可到他的店面快閃，

(中時)