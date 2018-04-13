覬覦同業千萬生意 惡男用毒品、暴力搶單

2018年04月13日 16:33 中時 葉書宏

新北市專勤隊前往黃男住家搜索。（葉書宏翻攝）

新北市專勤隊前往黃男住家搜索。（葉書宏翻攝）

新北市專勤隊查獲相關證物。（葉書宏翻攝）

39歲黃姓男子在台北市經營某清潔公司，覬覦同業承攬的工程較多，先供毒給柯姓同業造成他染上毒癮，再教唆失聯移工持棍棒毆打柯男，搶下柯男的千萬生意，另外，黃嫌也涉嫌利用毒品控制移工，新北市專勤隊循線破獲，訊後依強盜、恐嚇取財、傷害、就業服務法及人口販運等罪嫌移送法辦。

新北市專勤隊調查，黃男經營清潔公司，主要承攬工地清潔業務，見同業柯姓男子每年生意都有上千萬，先以毒品誘惑柯男，兩人時常開毒趴，黃男還會要求旗下的移工一起加入，藉由毒品控制柯男及移工。

黃男以一克2000元供毒，柯男因此欠下毒債，黃男開始要求柯男將生意分給他，但遭到拒絕後，竟教唆旗下3名移工，持膠條、棍棒毆打柯男，造成他身體多處撕裂傷送醫，更逼柯男簽下支票以及承攬書，成功接收柯男的生意。

新北市專勤隊經數月埋伏跟監蒐證後，11日執行收網行動，帶回黃男及黃男前妻、陳姓女子等7人，查扣毒品吸食器、膠條、派工單、手機及帳冊等證物，訊後依強盜、恐嚇取財、傷害、就業服務法及人口販運等罪嫌移送法辦。

新北市專勤隊表示，現場查獲1名越南籍女性失聯移工，在台失聯時間超過2年，曾有被脅迫毆打成傷的情形，甚至有墮胎紀錄，正持續擴大調查。

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(中時)