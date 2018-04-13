北市高職學生家會聯合會　參訪龍華科大

北市高職學生家長代表一行參觀龍華科大3D建模列印教室，對學生的創意成品興味盎然。（校方提供）

友善列印
中時

台北市高職學生家長會聯合會總會長葉阿松，日前帶領理、監事及家長代表，實地走訪龍華科技大學，龍華科大校長葛自祥表示，所有家長都期望子女未來的生活，能過得比自己更好。而想要達成這個目標，就必須在求學階段提升本身的競爭力。龍華科大不僅塑造每位學生學歷、經歷、語言能力及專業技能，更將學子職業發展的未來性擺在第一。

葛自祥表示，近幾年AI智慧及物聯網的跳耀式發展，已經帶給社會巨大的衝擊，例如亞馬遜成功發展無人超市、電動車的逐漸普及，象徵門市店員、內燃機修車師傅等職業，將會被未來社會淘汰，如果學校此時還是傳授學生過時的知識技能，學生畢業後遲早要面臨失業，這樣的學校是非常不負責任的。

龍華科大除了致力打造智慧校園、智慧圖書館等硬體設施外，更早已體認到AI智慧及物聯網的大趨勢，結合微軟等資訊科技大廠，將AI智慧及物聯網融入到課程內容，並引進美國歐林學院的課程精神，開設三個PBL（Problem-based learning）問題導向學習跨領域專班，分別是智慧機器人專班、物聯網專班及影視製作與行銷專班，以及18個跨領域學分學程，就是希望以實務為核心，培養學生主動學習、批判思考和問題解決能力，並進行跨領域發掘與整合的能力，讓他們能強化創新、創意、創業各領域所需之知識及技能，以適應未來社會。

龍華科大今年更獲得1億414萬元的高教深耕計畫經費補助，是台中以北地區，唯一獲得補助金額超過1億元的私立科大，致力提升學生就業競爭力，並為產業培育優秀人才。

(中時)

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