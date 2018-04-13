巾幗不讓鬚眉 竹崎警分局女偵查佐勇擒藥頭

2018．04．13 嘉義縣 ▲嘉縣竹崎警分局女刑警余芳毓，文武雙全，不僅考上警大警佐班，又勇擒張姓藥頭。（張伊珊翻攝）

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2018．04．13 嘉義縣 ▲警方當天出動大批警力進行攻堅，順利瓦解張嫌的販毒集團。（張伊珊翻攝）
2018．04．13 嘉義縣 ▲警方在張姓主嫌藏身處，搜出新興三級毒品彩虹菸，以及多項相關證物。（張伊珊翻攝）

竹崎警分局首位女性偵查佐余芳毓，任職短短6年已身經百戰，舉凡跟監、埋伏、聲請搜索票及破門攻堅等均同一般男性員警。12日在嘉義市查獲以張姓主嫌為首的販毒集團，並在其住處搜出一、二級毒品及多項證物，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方去年底接獲民眾舉報販毒集團，立即成立專案小組，交由余芳毓接辦。經多方查證，終在12日中午47歲張嫌嘉義市住處，查獲其集團成員25歲張男、藥腳蔡男等7人，並搜出一級毒品海洛因0.93公克、二級毒品安非他命8.64公克、新興三級毒品彩虹菸5.44公克、針筒、吸食器、電子磅秤等證物。

警方當天出動大批警力進行攻堅，張姓主嫌恰好正在上廁所，當場嚇得不知所措，只好束手就擒，順利瓦解張嫌的販毒集團。這起案件歸功於主辦的余芳毓，她擔任偵查佐6年，已戰功彪炳，表現不輸男警，今年更考取警察大學警佐班，未來受訓完畢便能成為警官。

偵查隊同仁對余芳毓平日表現讚不絕口，直稱讚她是「犯罪的剋星」，面對大家的恭喜，余芳毓謙虛回應「都是學長的指導，才能有今天小小的成就」。

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(中時)

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