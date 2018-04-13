用筆記本感受手寫溫度！日製紙品牌來台首展秀設計

日本MD PAPER PRODUCTS™首次海外品牌展。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

文具迷照過來！數位時代，人手一機！或許電腦打字、螢幕觸控已成為主流！然仍有一群人喜歡手寫溫度！用珍藏多年的筆在筆記本記錄生活點點滴滴！今春來看日本MD PAPER PRODUCTS™文具展，看筆記本簡單線條裡藏有方程式，如何兼顧美學與實用！

日本製紙品牌MD PAPER PRODUCTS™ 首次舉行海外品牌展，4/12(四)至5/31(四)於誠品敦南店推出10週年限定店，這是繼東京與京都之後海外第一站，並首次將日本最受歡迎的「紙張秤重銷售」活動帶來台灣。

日本MD PAPER PRODUCTS™「紙張秤重銷售」活動首來台。（主辦單位提供）

此外，這場難得的MD海外品牌展有多款誠品獨家販售與10週年限定商品，包括首次在台銷售、兩邊膠裝可直寫也可橫寫的A3 Paper Pad，以及日本官網限定販售、專為大人設計的鉛筆，書寫時擁有令人驚呼的柔順感，在誠品書店敦南店都可看到。

MIDORI MD Knock Pencil專為大人設計的鉛筆，書寫時擁有令人驚呼的柔順感。（主辦單位提供）

4/14(六)、4/15(日)還將舉辦週末水彩講座，邀請人氣插畫家「OURS 森林好朋友」與MD PAPER PRODUCTS™設計師蒞臨，獻給追求書寫美好與筆記質感的文具迷！邀您一同感受來自日本質感書寫的美好！

(中時電子報)

MD 10週年限定10款筆記本搭配書架，限定組合外觀如同具珍藏價值的套書。（主辦單位提供）
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