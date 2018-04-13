河南金頂山蟬聲不斷　樹上春蟬破百隻

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旺報

河南駐馬店的金頂山上，每年清明節過後，就會有大量春蟬共鳴山間，不僅樹幹、樹枝都可見，春蟬最多時更可達30多億隻，數量為之驚人。為讓更多民眾認識森林、春蟬，當地也會以「春蟬」為主題的活動。

「金頂一大怪，春蟬叫得快」是金頂山附近的俗諺，金頂山某工作人員解釋，每年清明節前後是當地春蟬數量最多的時候，一棵樹上有100多隻，甚至近300隻。

先前就有相關專家調查指出，金頂山春蟬數量最多時，全數可達30多億隻。這麼多隻春蟬共鳴山間，成為當地一大奇觀，每年會湧入許多遊客，前來聆聽大自然的歌聲。

該工作人員也表示，清明後每下一場雨，或每刮一陣涼風，春蟬就會減少許多。金頂山會有這麼多春蟬，得益於適宜的氣候和高植被覆蓋率。目前金頂山的森林覆蓋率就達96.64%，森林面積1021.65公頃。

駐馬店驛城區林業局局長尹華偉補充，金頂山的植物多樣性極其豐富，適合各地的樹木生長，植物計有1000多種，有南方的紫檀木，也有北方的冷杉。

為讓更多人認識到森林對生活的影響、感受大自然的魅力，最近當地也在金頂山舉行春蟬季旅遊節，並以春蟬為主題賦詩詠蟬、作文、畫蟬、攝影，與蟬共鳴，以蟬為食等活動，讓人們走進大自然、學習蟬文化。

(旺報)

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