中市傑出演藝團隊8強授證 老將新秀擦亮台中藝術品牌

2018年04月13日 16:48 中時 陳淑芬

台中市傑出演藝團隊選拔授證典禮，「微笑唸歌團」演出月琴和大廣弦，創意彈唱臺語四句聯。（陳淑芬攝）

台中市傑出演藝團隊選拔出爐，入選包括戲劇、音樂及舞蹈等8組團隊，13日的授證儀式中大展身手，文化局表示，今年提供團隊的獎補助款高達330萬元，創縣市合併後新高，老將新秀將攜手擦亮台中藝術品牌。

台中市文化局長年推動傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫，今年有23組演藝團隊提案參選，經評審會議有8團入選，13日舉辦「107年臺中市傑出演藝團隊授證典禮」，由主任秘書楊懿珊頒授證書，會中並安排入選團隊演出，熱鬧滾滾。

楊懿珊表示，入選團隊，除了曾獲金藝獎肯定的「台中室內合唱團」已第7次入選，妙璇舞蹈團及台灣青年管樂團也是傑出演藝團隊常勝軍。值得一提的是首次入選的「創造焦點」，以創新思維和風格為傳統馬戲注入新意，挾專業特技和劇場實力已累積不少海內外演出經驗，今年5月二度受邀將前往紐約演出。

楊懿珊說，台中花都藝術季將邀請入選團隊以「花博序曲」為主題專場演出，並參與台中世界花卉博覽會演出。今年文化局提供團隊的獎補助款達330萬元，創縣市合併後新高，文化局將推動團隊站上國際舞臺，讓台中藝術品牌發光發亮。

(中時)