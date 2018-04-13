中市傑出演藝團隊8強授證 老將新秀擦亮台中藝術品牌

台中市傑出演藝團隊選拔，「創造焦點」首度入選，以創新思維和風格為傳統馬戲注入新意獲得青睞。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
台中市傑出演藝團隊選拔授證典禮，「微笑唸歌團」演出月琴和大廣弦，創意彈唱臺語四句聯。（陳淑芬攝）

台中市傑出演藝團隊選拔出爐，入選包括戲劇、音樂及舞蹈等8組團隊，13日的授證儀式中大展身手，文化局表示，今年提供團隊的獎補助款高達330萬元，創縣市合併後新高，老將新秀將攜手擦亮台中藝術品牌。

台中市文化局長年推動傑出演藝團隊徵選與獎勵計畫，今年有23組演藝團隊提案參選，經評審會議有8團入選，13日舉辦「107年臺中市傑出演藝團隊授證典禮」，由主任秘書楊懿珊頒授證書，會中並安排入選團隊演出，熱鬧滾滾。

楊懿珊表示，入選團隊，除了曾獲金藝獎肯定的「台中室內合唱團」已第7次入選，妙璇舞蹈團及台灣青年管樂團也是傑出演藝團隊常勝軍。值得一提的是首次入選的「創造焦點」，以創新思維和風格為傳統馬戲注入新意，挾專業特技和劇場實力已累積不少海內外演出經驗，今年5月二度受邀將前往紐約演出。

楊懿珊說，台中花都藝術季將邀請入選團隊以「花博序曲」為主題專場演出，並參與台中世界花卉博覽會演出。今年文化局提供團隊的獎補助款達330萬元，創縣市合併後新高，文化局將推動團隊站上國際舞臺，讓台中藝術品牌發光發亮。

(中時)

北市府將花百萬替熊讚改版 柯P竟… 松菸模擬地震防災演練 發送災防…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。