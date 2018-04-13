電影《只殺陌生人》 贈票活動

電影《只殺陌生人》劇照。

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無差別殺人事件！這世界殺機四伏，被選到竟只是運氣不好！

《忌日快樂》就是要你死 Ｘ《國定殺戮日》陌生人上門，殘酷的虐殺遊戲開始！

神秘面具人大開殺戒，挑戰你的恐懼極限，驚嚇指數百分百。

改編自真實事件，每個人都有可能遇到的驚悚遭遇！

《陌路狂殺》正宗續集，睽違10年再現殘暴血案！

一家人開心出遠門旅遊，按照計畫在一個陌生的貨櫃屋營地過夜，當黑夜來臨，營地突然停電，黑暗中出現三個神祕的面具人，他們威脅、恐嚇，瘋狂測試這家人的恐懼極限，他們的目的到底是什麼？無辜的受害者會受到他們怎樣殘忍的凌虐？

【只殺陌生人】The Strangers:Prey at Night 精采預告～04/20 死神上門

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)回答：「遇到殺人魔 我會______！」

範例：遇到殺人魔 我會打電話給媽媽！(越有創意越有機會得獎)

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：首三日電影交換券2張（限全台首輪上映戲院之一般座位使用）

◎ 得獎公佈：4/18(三)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：4月18日下午2點起至4月19日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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