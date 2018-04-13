松菸模擬地震防災演練 發送災防告警測試訊息

2018年04月13日 16:53 中時 林郁平

演練項目包含自衛消防編組、防災整備、消防救災、傷患處置等。(林郁平翻攝)

為配合演習地震情境，特別針對鄰近區域發布「疏散避難警報」災防告警訊息。(林郁平翻攝)

北市消防局13日上午，在松山文創園區內的台北文創大樓，辦理企業防災演練，模擬地震情境，企業如何提升減災、整備、應變能力，在災害衝擊下迅速、健全恢復營運，演練共出動各式消防救災車10輛，人數超過200名。其中為配合演習地震情境，還特別針對信義區松山菸廠鄰近區域發布「疏散避難警報」災防告警訊息。

消防局表示，政府部門、企業、學校與家庭等，平時均應做好防災準備，而企業防災的重點在於提升企業的災害韌性，除了提升企業的災害預測、減災、整備、應變能力，並促使企業可以在災害衝擊中迅速恢復營運。就企業本身而言，其若具有災害韌性，則在災害發生時可妥適應變，有效降低災害衝擊，並在災後快速恢復營運，確保員工生計來源，維持其生產與服務，並降低國家的經濟損失及負擔。

這次除模擬地震發生時，員工如何自救應變，也針對大型災害發生後，返家困難員工、危機存糧等狀況進行演練，希望透過業主、員工參與演練，認識災害風險、落實整備、正確應變及迅速復原，將災害防救工作納入營運計畫中，才能達成企業永續經營的目標。

(中時)