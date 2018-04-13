松菸模擬地震防災演練 發送災防告警測試訊息

北市消防局在松菸台北文創大樓辦理企業防災演練。(林郁平翻攝)

友善列印
中時
演練項目包含自衛消防編組、防災整備、消防救災、傷患處置等。(林郁平翻攝)
為配合演習地震情境，特別針對鄰近區域發布「疏散避難警報」災防告警訊息。(林郁平翻攝)

北市消防局13日上午，在松山文創園區內的台北文創大樓，辦理企業防災演練，模擬地震情境，企業如何提升減災、整備、應變能力，在災害衝擊下迅速、健全恢復營運，演練共出動各式消防救災車10輛，人數超過200名。其中為配合演習地震情境，還特別針對信義區松山菸廠鄰近區域發布「疏散避難警報」災防告警訊息。

消防局表示，政府部門、企業、學校與家庭等，平時均應做好防災準備，而企業防災的重點在於提升企業的災害韌性，除了提升企業的災害預測、減災、整備、應變能力，並促使企業可以在災害衝擊中迅速恢復營運。就企業本身而言，其若具有災害韌性，則在災害發生時可妥適應變，有效降低災害衝擊，並在災後快速恢復營運，確保員工生計來源，維持其生產與服務，並降低國家的經濟損失及負擔。

這次除模擬地震發生時，員工如何自救應變，也針對大型災害發生後，返家困難員工、危機存糧等狀況進行演練，希望透過業主、員工參與演練，認識災害風險、落實整備、正確應變及迅速復原，將災害防救工作納入營運計畫中，才能達成企業永續經營的目標。

(中時)

中市傑出演藝團隊8強授證 老將新… Uber違法營業載客 交通局宣示持…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。