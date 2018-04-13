竹縣跟著桐花趣旅行 走入客庄賞四月雪

2018年04月13日 16:55 中時 莊旻靜

桐花開！新竹縣政府與4鄉鎮公所、9社區舉辦桐花系列活動，邀請民眾走入客庄賞桐花。（莊旻靜攝）

桐花為客庄特色美景，新竹縣政府與4鄉鎮公所、9社區舉辦桐花系列活動，邀請民眾走入客庄賞桐花。（莊旻靜攝）

又到桐花盛開的季節，新竹縣政府為了推廣客庄桐花美景，今年在4個鄉鎮、9個社區、9條路線，辦理18梯次桐花祭，邀請民眾走入在地，賞花之餘也品嘗美食、野餐，透過桐花深入新竹縣，認識客庄之美。

新竹縣長邱鏡淳表示，今年新竹縣以「花見浪漫台三線新竹縣客家桐花祭」推出輕旅行，自4月21日起開始舉辦，從竹東文創藝術村出發，帶領民眾從寶山到峨眉，深度體驗客庄桐花之美，也緩步欣賞新竹縣的水色山光。

文化局長張宜真指出，今年「跟著桐花趣旅行」路線以竹東文創藝術村作為起點，帶領民眾走入中央市場，體驗客家傳統市集的熱鬧與豐富，接續再前往蕭如松藝術園區，欣賞建築與藝術之美；下午則到寶山鄉沙湖壢藝術村，品嘗下午茶，並到峨眉湖畔感受桐花如雪般的景致，還可到峨眉天主堂體驗手作麵包。參與的民眾還可領取可愛桐花環保杯帶，作為這趟輕旅行的句點。

「跟著桐花趣旅行」包含5月6日、12日2梯次，報名費599元，參加者可獲贈桐花環保杯帶，每梯次各開放20個名額， 4月17日上午10點開放報名，活動資訊可電洽03-6675427林小姐，或查詢新竹縣政府文化局「竹縣GO藝思」臉書粉絲團、文化局官網。

此外，新竹縣各鄉鎮公所桐花祭亦舉辦賞桐活動，包含湖口鄉、橫山鄉、北埔鄉及尖石鄉4鄉鎮、9個社區，4月21、22、28日在橫山鄉有「桐落三叉．春遊橫山．美食饗宴」；4月28、29日則是「日賞桐花夜訪螢．螢星爭輝桐花祭」、「破繭賞桐趣」、「2018漫遊湖口賞桐趣」；4月22、28日還有「桐花白山頭．飄香入水庫」、「旭日桐顏•桐遊客庄」；4月21、28日為「2018客家桐花祭～山湖童趣節‧桐花祭活動」、「薪竹紙寮．尋桐花」；4月28日還有「在野一餐品茶香」，相關活動可至報名網頁「2018花見浪漫台三線-新竹縣客家桐花祭」查詢。

4月21、22、28日：新竹縣橫山鄉橫山社區發展協會「桐落三叉．春遊橫山．美食饗宴」。

4月21、28日：新竹縣寶山鄉山湖社區發展協會「2018客家桐花祭～山湖童趣節‧桐花祭活動」；新竹縣芎林鄉紙寮窩劉傳老造紙文化發展協進會「薪竹紙寮．尋桐花」。

4月22、28日：新竹縣竹東鎮振興客家文化發展協會「桐花白山頭．飄香入水庫」；新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會「旭日桐顏•桐遊客庄」。

4月28日：新竹縣峨眉鄉月眉觀光休閒產業文化協會「在野一餐品茶香」

4月28、29日：新竹縣客家傳統文化推展與研究協會「日賞桐花夜訪螢．螢星爭輝桐花祭」；新竹縣湖口鄉湖鏡社區發展協會「破繭賞桐趣」；新竹縣大窩口促進會「2018漫遊湖口賞桐趣」。詳情可洽網路社區社團活動報名網頁https://goo.gl/nHuQhX

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