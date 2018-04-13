日官爆性騷女記者 麻生：若屬實就開除

友善列印
中時

日本財務省才因被質疑賤賣國土的森友學園案竄改文書遭到譴責，現在又傳出財務省事務次官福田淳一涉嫌性騷擾多名女記者。副首相兼財務大臣麻生太郎13日說：「若屬實就開除。」

昨天上市的「週刊新潮」報導，已婚的福田曾把女記者叫到住家附近的酒吧，反覆說出「可摸妳的乳房嗎」、「可抱抱妳嗎」、「一起偷情吧」等性騷擾話語。報導還刊登多名女記者的「證詞」，並記載財務省職員的心聲說，「或許可成立個受害者團體」。

日本放送協會（NHK）報導，麻生13日在內閣會議後對媒體表示，週刊新潮的這則報導完全沒寫出時間和是誰，不知報導的正確性為何，但若屬實，就開除。

麻生表示，不是福田本人是否承認有此事的問題，而是這類的話題在目前這樣的狀況中出現，就是缺乏警惕心。

與自民黨聯合執政的公明黨，其幹事長井上義久對媒體表示，必要的話，財務省應考慮因應之道，這是最基本的。麻生太郎已對福田提出口頭警告也是一個做法，但包括福田在內，更應說清楚講明白，以去除人民的質疑。

日前，福田涉嫌性騷擾女記者的醜聞已在政壇流傳，麻生太郎在國會透露，福田已親自向他報告並表示「今後會注意避免被誤會」。麻生僅對福田做出口頭警告，未予以處分。在野黨痛批：「簡直荒謬至極，應立刻免職。」

(中時)

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