Uber違法營業載客 交通局宣示持續打擊非法白牌車

2018年04月13日 17:01 中時 陳世宗

台灣大道上知名百貨旁，某貨櫃屋市集違法設置Uber招呼站，且於該路段紅線處違規停車提供民眾上下車，並宣稱是向交通局申請且同意設置。交通局長王義川13日嚴正澄清，Uber在台中市屬違法營業，市府絕不會以任何形式同意Uber在台中經營。

王義川表示，Uber透過某貨櫃屋市集廣告，在台灣大道紅線禁止臨時停車處違規停車並上下車載客等行為，不僅目無法紀、更是公然挑戰公權力的荒唐行為，市府絕對不會坐視不管；已要求貨櫃市集業者拆除違法廣告且不得再設，並持續加強非法業者在台中違法經營載客的執法取締。

王義川說，現有Uber宣稱是與小客車租賃業者合作，作為小客車租賃業者代僱駕駛提供租賃服務媒合平台服務，但實際經營上仍持續有不符規定處。依公路法第34條規定，小客車租賃業是以小客車租與他人自行使用為營業者，租車人與租賃業者自仍須以租車契約或出租單存在為前提。

交通局指出，若小客車租賃業者非提供租車服務，是由其僱用駕駛人加入Uber從事計程車載客，已違反汽車運輸業管理規則第100條相關小客車租賃業不得將供租賃車輛外駛個別攬載旅客違規營業規定；中央已將白牌車違規取締權移轉至由交通局主導，市府接受民眾檢舉。

王義川強調，依公路法第77條規定，未經核准經營計程車業的業者處10萬元以上2500萬元以下罰鍰並勒令其歇業，非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。交通局還接受民眾檢舉案，最高可獲10萬元獎金。

(中時)