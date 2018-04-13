圖輯／9機21艦 海軍「戰備抽測」聯合操演兵力一覽

2018年04月13日 18:36 中時電子報 喻華德

總統蔡英文在今天登上海軍紀德級飛彈驅逐艦DDG-1801基隆軍艦，進行「海軍「戰備抽測合操演」視導行程，本次納編9機21艦，創下蔡總統任內國軍視導行程首次出海並進行閱艦式的紀錄。

圖為康定級巡防艦承德軍艦。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

圖為劍龍級潛艦海龍軍艦，下方為警戒的M8快艇。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

濟陽級巡防艦在清晨的光輝下成為美麗的剪影。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

圖為濟陽級巡防艦鳳陽軍艦。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

本報於12日前往蘇澳拍攝全兵力預演艦艇進出港過程，本次參演單位計有：第168艦隊紀德級飛彈驅逐艦DDG-1801基隆軍艦(大閱官座艦)、DDG-1802蘇澳軍艦、濟陽級飛彈巡防艦FFG-933鳳陽軍艦、FFG-934汾陽軍艦，第146艦隊成功級飛彈巡防艦PFG-1103鄭和軍艦、PFG-1110田單軍艦，第124艦隊康定級飛彈巡防艦PFG-1208承德軍艦，第131艦隊沱江級飛彈巡邏艦PFG-618沱江軍艦、錦江級飛彈巡邏艦PGG-609高江軍艦、PGG-612資江軍艦、PGG-614鄱江軍艦、PGG-618鄱江軍艦、光華六號飛彈快艇72艇、73艇、75艇、77艇、81艇、82艇，第192特業艦隊永靖級獵雷艦MHC-1311永安軍艦、永豐級獵雷艦MHC-1301永豐軍艦，第256戰隊劍龍級潛艦SS-793海龍潛艦。

鳳陽軍艦出港中。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

田單軍艦是最後一艘成功級艦，取消了兩側的40公釐快砲。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

圖為紀德級驅逐艦蘇澳軍艦，背景為軍事管制區內的蘇澳燈塔，蘇澳燈塔並未開放參觀。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

沱江級原型艦沱江軍艦出港。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

圖為錦江級巡邏艦高江軍艦。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

鄱江軍艦是唯一一艘加裝「衛江威脅預警反制系統」的錦江級艦，其配備的多頻干擾彈在沱江級成為整合於艦體的標準配備。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

海巡署20噸級巡防艇。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

錦江級巡邏艦與海巡巡防艇共同入鏡。

「光華六號」飛彈快艇是少數沒有「級別」命名的軍艦，圖為81號艇。

此外在進出港階段，水下作業大隊派出一艘M8快艇負責戒護海龍潛艦。海巡署第七(蘇澳)海巡隊派出20噸級巡防艇PP-2032號艇，出海負責近岸警戒及驅離漁船任務。

海軍已經擁有光六快艇，參謀總長李喜明提出的迷你飛彈突擊艇的構想必要性和適用性受到外界質疑。圖為82號艇。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月12日）

6艘飛彈快艇在海上一字排開。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月12日）

前為海軍最新的永靖級獵雷艦永安軍艦和德造永豐級獵雷艦。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月12日）

基隆軍艦以對空警戒態勢及消防水錨噴水防止觸雷出港。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月12日）

4架空軍第五聯隊的F-16以雙機編組施放火焰彈模擬敵機臨空。（中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

第二批F-16四架空中衝場。（圖/中時電子報編輯喻華德攝 107年4月13日）

雖然本次操演想定未必切合「實戰」，但仍要對各參演單位官兵多日的辛勤演練給予肯定。

(中時電子報)