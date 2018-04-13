NBA》歡迎周杰倫觀戰 林書豪：可表演魔術嗎？

2018年04月13日 17:05 中時電子報 黃及人

看到好友周杰倫特別錄製一段歡迎阿里巴巴聯合創辦人蔡崇信成為籃網新老闆的影片，林書豪當然忍不住小「虧」一下周董，13日在微博上回覆，「等不及你來主場看比賽了！我有個小請求，你能在中場的時候表演一段魔術嗎？」

其實不只趁機狂虧好友周杰倫，林書豪也在微博上面寫著，「歡迎Joe(蔡崇信的英文名字)加入籃網大家庭！」畢竟以後有了這名同樣來自台灣的同鄉老闆坐鎮，豪哥應該暫時無須擔心自己在籃網的未來，蔡崇信也不會輕易放人。

林書豪13日也出席籃網球季總結記者會，強調自己因為積極進行復健，增加不少相關科學與解剖學的知識，一切都在為了幫助他的肌肉重建，儘管他大部分時間都待在溫哥華進行復健，卻在這個賽季都在關注籃網每場比賽戰況。

「遠離紐約要比待在這裡輕鬆，因為當我在這裡，只會感覺更加難受，」林書豪說，「你不得不坐著看比賽，你知道自己無法上場，那比起我用電視看比賽更難過，如果我在這裡，就必須面對失利或連敗，我必須在心理層面上休息。」

如今林書豪復健的下個階段，就是得到允許進行身體對抗訓練，他很清楚籃網當前最需改進的地方就是防守，且在下季必須比本季(28勝)贏下更多勝利，「我不喜歡雖敗猶榮，我們必須贏下更多球賽，那才是唯一關鍵的事情。」

(中時電子報)