調酒界比武擂臺 684人搶杜康盃獎盃

2018年04月13日 17:34 中時 林和生

杜康盃選手展現調酒功夫，後方評審也看得專注。（林和生攝）

杜康盃舉辦第18屆，期盼藉由比賽找到調酒界的台灣之光。（林和生攝）

節奏感強烈的電音舞曲，搭配選手熟練技術展現，第18屆杜康盃調酒賽13日在大仁科技大學隆重登場，來自全台40所高中職及大專院校，共計684名選手齊聚一堂，有人扮成忍者、小小兵等造型，上場便使出渾身解數，盼能一舉搶下獎盃，氣氛宛如調酒界的比武大會。

賽前主辦單位邀請代表台灣參加2015世界盃調酒大賽榮獲花式調酒冠軍陳鈺承、國際調酒大賽常勝軍郭詠鎰及最年輕的世界盃調酒賽冠軍郭植伶擔任表演嘉賓，立即炒熱現場氣氛。郭詠鎰說，回來表演也是一種傳承，鼓勵選手勇於表現自己，「真的不要太害羞」。

校方表示，調酒比賽分為傳統調酒、花式調酒及創意造型等組別，選手須調製3杯酒供評審品嘗，除口感是評分重點外，更要求流暢快速與美感，每位選手有4至5分鐘大顯身手，比賽相當精彩緊湊。

大仁科大休閒暨餐旅學院院長郭朝坤指出，杜康盃最大的重點就是在挖掘未來的台灣之光 ，因此特地將選手依踏入領域的時間長短加以分組，讓比賽更有公平性，同時在競賽過程中鍛鍊學生膽識，也培訓他們調酒方面的技能。

今年最大特色是將組別增加，不僅單純調酒競賽，同時在相關領域包括口布摺疊、托盤競賽，都增設獎項，希望鼓勵選手們能夠藉此踏入餐飲領域。

(中時)