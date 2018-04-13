佛光大學廁所驚現針孔攝影機 幸無人受害

2018年04月13日 17:27 中時 胡健森

佛光大學廁所遭人偷裝針孔攝影機，還好發現得早，無師生受害。（胡健森翻攝）

佛光大學驚傳有不法人士在學校內裝設針孔攝影機，還好學生機警察覺有異，隨即通報校園安全巡察人員，經檢視針孔攝影機的記憶卡內容，並沒有偷拍到任何私密影像，但學校仍通報警方循線追查可疑對象，希望能早日逮到意圖偷拍的歹徒。

佛光大學全年開放校外人士進入校園內觀光，因此學校平時也非常重視校園安全維護，學校表示，前幾天有機警的學生校內的廁所內出現偽裝成掛衣勾的針孔攝影機，立即通報校方並會同校安人員拆解，果然從掛衣勾中取出記憶卡。

學校立即全面清查校園內所有廁所，發現共有5個同型的針孔攝影機，所幸經進一步檢視後，這些針孔攝影器並沒有錄到任何的私密畫面，學校也進一步啟動校安通報，提醒學生加強注意可疑人物和事跡。

校方表示，這些偽裝成掛衣勾的針孔攝影機因為外型有些異常，機警的學生發現後當場拆解，並通知校園安全巡查人員，進一步檢視記憶卡的影像資料，確認都是光線不足且灰暗模糊的檔案，沒有任何偷拍到的私密影像，研判可能才放不久就被發現。

雖然即時察覺拆除歹徒偷裝的針孔攝影機，但校方仍不敢大意，立即會同警方循線追查可疑對象，並加強校安編組巡查，並呼籲師生提高警覺。

(中時)