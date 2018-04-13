台灣精品咖啡產量少 UCC旗下獨家舉辦「台灣咖啡嘉年華」

UCC咖啡旗下近期推出全球獨家的「COFFEE LOVER’s PLANET台灣咖啡嘉年華」，與大家分享少有的台灣咖啡風味。（品牌提供）

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世界虹吸咖啡冠軍楊衣姍，將分享精采的冠軍咖啡風味。（品牌提供）

據統計，台灣人喝咖啡一年喝掉28.5億杯，平均每人一年可喝掉100多杯，黑金商機兩年來成長超過5成，總商機估算達700億。也帶動高端、頂級咖啡市場崛起，讓台灣民眾喝咖啡「更重質感！」

鑑於台灣咖啡產量少、人力較貴，因此少進駐咖啡店。UCC咖啡旗下近期推出全球獨家的「COFFEE LOVER’s PLANET台灣咖啡嘉年華」，與大家分享少有的台灣咖啡風味。包含來自阿里山、古坑、南投國姓、屏東三地門、花蓮舞鶴村等的咖啡豆，最高一罐230g要價2700元，都是擁有得獎肯定的咖啡豆，吸引許多咖啡愛好者嚮往。

自4月19日至5月19日止，由咖啡職人嚴選，完整集結全台TOP8國產精品咖啡豆，期間限定販售。並邀請世界虹吸咖啡冠軍楊衣姍、拉花女神林欣盈，及韓國手沖咖啡冠軍Han Gyeo Re，帶來精采的冠軍咖啡風味。

UCC集團除了供應全家、OK等便利商店平價咖啡豆外，集團旗下設立頂級精品研磨咖啡旗艦店「COFFEE LOVER’s PLANET」，一壺約200多元起，看好台灣咖啡市場潛力。目前在台北SOGO敦化館、新竹SOGO Big City開幕，搶攻經濟實力佳的百貨客群。

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