中彰投苗4縣市首長共推「臺灣心健康證書」運動

四縣市綜合性運動賽事啟動說明會，共同推動並提升全民運動與觀光休閒風氣。（沈揮勝攝）

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南投縣長林明溱。（沈揮勝攝）
台中市長林佳龍。（沈揮勝攝）
彰化縣長魏明谷。（沈揮勝攝）
苗栗縣長徐耀昌。（沈揮勝攝）

「中彰投苗首長會議」13日在南投登場。會後，林佳龍、魏明谷、林明溱、徐耀昌等縣市長身著自行車服在縣府中庭現身，他們牽著自行車，共推「臺灣心健康證書」運動。未來民眾只要參加4縣市指定之8項自行車或馬拉松賽事中的4場，就可兌換四縣市長共同署名的英雄狀。

南投縣長林明溱表示，推廣「臺灣心健康證書」運動，就是要集合4縣市力量，鼓勵民眾投入運動休閒；運動是身體健康的秘訣，多運動保健康，可節省很多健保給付支出；希望透過英雄狀的頒發，能帶動觀光休閒與全民運動風氣。

林明溱說，中部4縣市近幾年來在體育平台合作的成果，包括共同請體育署將亞奧運西式划船及輕艇種類納入全中運必辦項目、台中市主辦107年全中運及2019年東亞青年運動會輕艇賽，都是選在南投縣日月潭與水里溪的優質比賽場地，達到資源共享合作模式。

台中市長林佳龍則說，整合4縣市的資源一起行銷推廣，必能吸引更多人參與，尤其4縣市的特色資源、運動專長、比賽場館都可以共享，形成中台灣運動園區，更可強化中部地區的運動休閒風氣。

彰化縣長魏明谷、苗栗縣長徐耀昌也都全力支持認證活動，並廣邀民眾參加各縣市舉辦的各項活動。

8項活動包括南投縣有「2018紫南宮一騎來發財環縣99.9K自行車挑戰賽」及「2018日月潭環湖馬拉松活動」、台中市「2018第三屆臺中城市半程馬拉松」及「2018第四屆時代騎輪節」。

彰化縣則為「八卦山脈美利達盃．單車嘉年華」及「2018臺灣米倉田中馬拉松」；苗栗縣「2018南庄山水悠遊行」及「2018環大苗栗自行車活動」。

(中時)

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