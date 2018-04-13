中彰投苗區域治理平台首長會議 推動「台灣心健康證書」

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中彰投苗區域治理平台今 (13)日舉辦上半年4縣市首長會議，除通過33項提案，為迎接即將在4縣市舉行的大型運動賽事推動「台灣心健康證書」，共同提升全民運動風氣、帶動觀光休閒產業。

苗栗縣政府表示，今天4縣市首長會議通過16項合作提案及17項請求中央協助提案，涵蓋觀光旅遊、交通、教育文化、環保、勞工權益、衛生、地方財稅、工商發展、原民事務發展等。

苗栗縣政府指出，中部縣市今、明兩年將陸續舉辦大型運動賽如下半年苗栗縣主辦全民運動會，台中市也即將舉辦全中運、明年東亞青奧，部分比賽甚至移師南投、彰化，今天的首長會議希望透過資源整合、彼此支援場館模式，將參觀人潮引進中部。

林佳龍、魏明谷、林明溱、徐耀昌今天也一起在「台灣心健康證書」簽名，只要參加4縣市指定的任一場自行車活動或馬拉松路跑賽事，憑4場完賽證書就可兌換4位首長簽名的英台灣心健康證書「英雄狀」。

4縣市指定的活動包括南投縣2018紫南宮「一騎來發財」環縣99.9Ｋ自行車挑戰賽及2018日月潭環湖馬拉松、台中市2018第三屆台中城市半程馬拉松及2018第四屆時代騎輪節、彰化縣八卦山脈「美利達盃」單車嘉年華、2018「台灣米倉」田中馬拉松、苗栗縣2018「南庄」山水悠遊行及2018環大苗栗自行車。

徐耀昌強調，苗栗縣每年體育活動都吸引各地民眾參加，今年提出具有觀光、人文、運動的「南庄」山水悠遊行及環大苗栗自行車，「南庄」山水悠遊行還獲得教育部體育署辦理地方特色運動票選活動的全國親子同樂獎。

徐耀昌並說，107年全民運動會由苗栗承辦，9月29日至10月4日將以「全民體育、躍動苗栗」為賽事標語，配合可愛的貓裏喵吉祥物，一起歡迎全台22縣市民眾來苗栗觀賞賽事。

(工商)

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