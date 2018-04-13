Buffet不好賺！ 全台最大自助餐廳「品花苑」5／16收攤

雲朗觀光集團已在網路公告，位在新莊的全台最大自助餐廳「品花苑」將於5月16日結束營業。（圖／姚舜）

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占地千坪、全台最大Buffet自助餐廳「品花苑」，可容納680位客人同時進場用餐。（圖／姚舜攝）
「品花苑」位在新北新莊的晶冠廣場5樓。（圖／姚舜攝）

位在新北市新莊晶冠購物中心、全台最大的吃到飽自助餐廳「品花苑」，將於5月16日熄燈，投資經營該大型百匯自助餐廳的雲朗觀光集團已在網路公告結束營業的訊息，並表示原場地將會推出全新的頂級奢華宴會品牌，全力搶攻以婚宴為主的各型宴會商機。

占地千坪、可同時容納680位客人的「品花苑」，不僅是台灣觀光飯店集團發展館外餐飲事業規畫最大的自助餐廳，規模量體亦號稱「全台BUFFET之最」。餐廳設有中、日、東 南亞料理、印度、義大利等料理取餐區，80％的料理為現點現做，並曾以「波士頓龍蝦吃到飽」與「大閘蟹吃到飽」等不同主題促銷活動引起市場話題並造成「搶吃」熱潮。

在台灣外食餐飲市場，不少人都認為，無限取食讓客人吃到飽的自助餐廳容易集客，也最好賺。如今雲朗觀光集團卻決定收掉「品花苑」，並改裝為頂級主題宴會場地，顯然是認為「Buffet自助餐廳沒有婚宴場館好賺！」

雲朗觀光集團貼出的公告指出，自即日起，消費者持有的「品花苑」餐券將可持續使用至5月15日，俟餐廳結束營業後，消費者若還持有品花苑餐券，可至雲朗觀光總公司退券或至君品酒店台北雲軒西餐廳依券面價值消費抵用。

雲朗觀光並提醒，在今年5月15日前，消費者若持有品花苑餐券，敬請把握機會提早預約，享用品花苑24處多國料理(餐券不論逾期與否，皆可使用券面上載名之優惠內容前往消費，因5月15日為最後使用日期，故取消當日(5/15)公休之政策)。

此外，5月16日後消費者若持有券面「優惠期間」已屆期的品花苑餐券，可選擇至雲朗觀光總公司退券，或依餐券所載之券面價值，前往台北君品酒店台北雲軒西餐廳依消費抵用。

(工商)

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