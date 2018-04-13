前美防長談核戰：今日核武威脅比冷戰更嚴重

友善列印
旺報

美國前國防部部長威廉•培里（William J. Perry）受邀來台，13日參加天下文化《核爆邊緣》新書座談，暢談近日美國、北韓、中國等關鍵國家的走向和勢力消長、核武的威脅。

威廉•培里擔任美國國防部長任內，適逢台灣首度總統直選，中國對當時總統候選人之一的李登輝十分忌憚，在台灣海峽進行軍事演習，並發射飛彈，意在警告台灣人民，培里建議柯林頓總統派遣兩艘航空母艦戰鬥前往台灣海峽，強烈抗議此一舉動，穩住了當時山雨欲來的台海緊張關係。

威廉•培里提到，面對核武，我們不但沒有良好的理解，甚至以輕忽自大的態度看待可能引發的災難；今日核武威脅比冷戰時代還要嚴重，問題不在於哪個國家可能發射核彈，而是在發展核武的國家，可能稍有失策或是低級錯誤，出現無法預測的核爆危機、引爆毀滅性的災難。

培里認為北韓發展核武，主要為了維繫金氏王朝，並避免美國攻擊。北韓獨裁但並不瘋狂，即使是共產國家，也不是以意識形態做所有決策。如果川普可以跟北韓談判成功，達成共識，將會取得碩大的成績。

面對中美問題，培里說，南海主權是引發衝突的關鍵地點，兩國必須對話並找到共識。至於美軍是否可能撤離南韓？培里認為如果北韓入侵南韓的威脅解除，才有撤離的可能。

遠見•天下文化事業群創辦人高希均教授致詞，推崇《核爆邊緣》是國際理解核武發展與危險非常重要的一本書，值得全世界的敬重；前外交部長胡志強也提到過去以外交部長身份訪問華盛頓時，很希望向培里表達台灣人民的感謝。

(旺報)

總統警官隊成員鄭介煦涉毒遭處分… 《中時晚間快報》登艦視導與習別…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。