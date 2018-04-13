《中時晚間快報》登艦視導與習別苗頭？ 蔡總統：過度解讀

《中時晚間快報》登艦視導與習別苗頭？ 蔡總統：過度解讀

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中時電子報
綜合報導

◎登艦視導與習別苗頭？ 蔡總統：過度解讀

蔡英文總統今上午赴蘇澳基地並登基隆艦視導「宜蘭地區部隊」，由於中共解放軍卻預告，18日在台灣海峽實彈射擊軍事演習；今上午操演備受關注，總統回應媒體詢問表示，「我出訪行程，不會受到影響」；且今天測考是否與中國大陸領導人習近平互別苗頭？總統說，過度解讀，這沒有所謂互別苗頭的這件事情。

◎深澳電廠爭議不斷 藍訴諸公投 要蘇貞昌表態

深澳燃煤電廠爭議不斷，藍綠立委都出現反對聲浪。國民黨團今天與多位立委及議員參選人舉行記者會，提出「停止新建、擴建燃煤電廠或機組」公投提案，將深澳電廠爭議直接訴諸公投，呼籲全民共同支持。

◎川普又改變主意 考慮重新加入TPP

美國共和黨參議員表示，川普總統考慮重新加入「跨太平洋夥伴關係協定」(TPP)，並已指示白宮經濟委員會主任柯德洛，以及美國貿易代表萊特海澤研究美國是否應重新加入TPP。

◎洪小鈴螢幕初吻留陰影 劉書宏來真的 羞到全身發燙

一年多沒接新戲，洪小鈴近日在臉書透露到大陸拍攝《我家有點煩》，預計會停留3個月。而中視於17日起八點檔則推出她和王傳一主演的《戀愛鄰距離》，故事描繪男女主角處於適婚年齡卻不婚，雙方家長逼婚並把兩人湊成對。洪小鈴飾演大齡女子，首集就獻香吻，和劉書宏唇碰唇好害羞，讓一旁的王傳一看傻眼。

(中時電子報)

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