豐原安康段社宅高品質 基隆市長肯定全國典範

基隆市長林右昌（前左二）13日特率團參訪豐原安康段社宅，肯定市府團隊的行政高效率，認為這棟社宅將成為全國典範。（陳世宗翻攝）

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台中豐原安康段社會住宅是新政府上任後，全國最早完工的社會住宅！結合社福服務與醫療站推動「共好計畫」理念，吸引市民踴躍抽籤，將於4月19日正式入住。基隆市長林右昌13日特率團參訪，林右昌肯定中市府團隊的行政高效率，認為這棟社宅將成為全國典範。

基隆市長林右昌13日率領局處首長及轄區區公所代表一行約40人，到豐原安康段第一期社宅參訪。副市長林陵三及都發局長王俊傑等人熱情接待，並一同參觀1樓公共區域、4樓各基本房型及頂樓綠色花圃空間。

林陵三說，豐原安康段社宅的興建理念，即是要脫離過去冷冰冰的國宅形式，構築具有溫度的家。市府團隊特強調「共好」理念，由一開始的「三好一公道」升級至「共好」計畫住宅；結合保健中心、社福服務站等多元社區資源，讓住在社宅的市民有個溫暖的家。

林右昌表示，基隆市正面臨老舊社區問題，思考如何透過社會住宅提供全新的社會公共服務，並提升居住品質，看到安康段社宅高品質興建管理，甚至結合社福單位及社會企業育成理念，在短短不到3年內順利完工，這將成為全國的典範。

都發局長王俊傑說，豐原安康段第1期已抽籤完畢，將於4月19日開放入住。市長林佳龍上任後，宣示4年5000戶、8年1萬戶社宅目標；截至目前，包括整體規畫設計與正在興建中的戶數已達5233戶，順利達標。

(中時)

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