2018年世界軍力排行出爐 國軍列第24名

2018年04月13日 18:52 中時 季節

全球軍力排名權威「全球火力」（Global Firepower）網公布2018年世界軍力排行榜，前六名不變，國軍則為第24名。

美軍名列第一，俄軍第二，3到5名為大陸、印度、法國，以上排名都與前一次結果相同，6到10名則是英國、南韓、日本、土耳其、德國。

11到20名是義大利、埃及、伊朗、巴西、印尼、以色列、巴基斯坦、北韓、西班牙與越南。

排在我們國軍前一名的是阿爾及利亞，在我們後一名的是加拿大。排行榜中共統計136支軍隊的實力。

根據該網站資料，在編制排名時統計了50個因素，人力方面包括總人口、軍隊人數、現役軍人數目、後備軍人數目等。空軍方面包括軍機總數、戰鬥機總數、攻擊機總數、運輸機總數、教練機數目、直升機總數和攻擊直升機總數。

陸軍方面評估戰鬥坦克數目、裝甲戰鬥車輛數目、自走砲數目、牽引式砲車（Towed Artillery）數目及火箭發射車(Rocket Projector)。海軍評估軍艦總數，以及航母、驅逐艦、巡防艦、護衛艦、潛艇、巡邏艇和掃布雷艇個別的數目。

天然資源方面統計石油產量、消耗量與蘊藏量。

後勤則統計勞力人數、鐵路長度、主要港口數目、商船數量等。

財政方面考量防衛預算金額、外債金額、外匯與黃金持有金額與購買力平價的GDP。

地理評估陸地國土面積、海岸線長度、與鄰國交界的國界長度、水路航道長度。

上述指標多半是越多越加分，只有石油消耗量、外債、海岸線長度、與鄰國交界的國界長度四個是數字越高越扣分。

該排行榜編制時未統計核武器庫，但其存在本身被認為是一個加分項。該網站還指出：「北約盟國因資源的理論上的分工而獲得些微的加分。」

至於內陸國家，並不會因為沒有海軍就在評分時被扣分，但有海軍的國家如果持有艦種太單一，例如擁有1百艘巡邏艇，則獲得的分數會比4艘飛彈巡防艦和2艘核子潛艇低。

(中時)