失智老人創意手作 活出精采一片天

2018年04月13日 18:01 中時 陳淑娥

「手作藝動 家屋情」展出20餘幅創作，為失智長者提供精彩的一片天。（陳淑娥攝）

「手作藝動 家屋情」失智長者創作展至5月13日止。（陳淑娥攝）

「手作藝動 家屋情」失智長者創作展至5月13日止。（陳淑娥攝）

不要低估失智長者的創作力！永信社會福利基金會舉辦「手作藝動 家屋情」活動，失智長者歷經9個月，以槌染、編織、纏繞、線飾及纏花等技法進行生活美學手做，即起至5月13日在高美導覽咖啡館展出20餘件作品，歡迎民眾一起欣賞長輩的創作能力。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，對於失智症會有一種迷思與偏見，以為失智就什麼也不懂，什麼都忘記，而無法做任何事情。這次創作展是分享失智長者在家屋的故事，千萬不要低估他們的創作力。

中度失智的蔡阿公，本身有視幻覺，日夜間常看到令他害怕的景象，無法好好入睡，白天也常會不安的大叫。某天午後，木槌敲打聲吸引他的注意，阿公默默拿起各種材料擺在自己喜歡的角度，蓋上絹布也拿起木槌開始「扣、扣、扣」，更創作出自己的特色作品。

這次展覽由永信心佳家屋、小規模多機能、日間照顧的失智長者，歷經9個月的時間創作，使用觸感良好又溫暖的毛線與布品材料，以交織、纏繞、色彩、手動及創藝等活動，透過動動腦、動動手展現人生最後精彩的歸處，歡迎民眾即日起至5月13日止前往欣賞。

(中時)