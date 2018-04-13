失智老人創意手作 活出精采一片天

永信社會福利基金會舉辦「手作藝動 家屋情」活動，執行長趙明明（左三）主持開箱儀式。（陳淑娥攝）

友善列印
中時
「手作藝動 家屋情」展出20餘幅創作，為失智長者提供精彩的一片天。（陳淑娥攝）
「手作藝動 家屋情」失智長者創作展至5月13日止。（陳淑娥攝）
「手作藝動 家屋情」失智長者創作展至5月13日止。（陳淑娥攝）

不要低估失智長者的創作力！永信社會福利基金會舉辦「手作藝動 家屋情」活動，失智長者歷經9個月，以槌染、編織、纏繞、線飾及纏花等技法進行生活美學手做，即起至5月13日在高美導覽咖啡館展出20餘件作品，歡迎民眾一起欣賞長輩的創作能力。

永信社會福利基金會執行長趙明明表示，對於失智症會有一種迷思與偏見，以為失智就什麼也不懂，什麼都忘記，而無法做任何事情。這次創作展是分享失智長者在家屋的故事，千萬不要低估他們的創作力。

中度失智的蔡阿公，本身有視幻覺，日夜間常看到令他害怕的景象，無法好好入睡，白天也常會不安的大叫。某天午後，木槌敲打聲吸引他的注意，阿公默默拿起各種材料擺在自己喜歡的角度，蓋上絹布也拿起木槌開始「扣、扣、扣」，更創作出自己的特色作品。

這次展覽由永信心佳家屋、小規模多機能、日間照顧的失智長者，歷經9個月的時間創作，使用觸感良好又溫暖的毛線與布品材料，以交織、纏繞、色彩、手動及創藝等活動，透過動動腦、動動手展現人生最後精彩的歸處，歡迎民眾即日起至5月13日止前往欣賞。

(中時)

豐原安康段社宅高品質 基隆市長… 竹苗第一人 君毅高中張品義考取…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。