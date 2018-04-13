竹苗第一人 君毅高中張品義考取網路架設乙級證照

2018年04月13日 18:00 中時 李佳玲

張品義同學不僅每日徒步走2公里到學校，晚自習結束後也主動留下來練習。（李佳玲翻攝）

張品義也會跟著老師做實驗，到鄰近大學旁聽。(李佳玲翻攝)

「雖然輸在起跑點，但可以贏在終點」苗栗君毅高中高三的張品義，今年初順利考取網路架設乙級證照，是竹苗區唯一考到該證照的高職學生。儘管國中就讀放牛班，家境清寒，但秉持肯做、肯學、不畏苦精神，一路走來不斷地努力，終於扭轉人生順利考取2張乙級證照。張品義說，「以後要更努力，讓家人過好日子」。

就讀君毅資訊科高三的張品義為了幫家裡省錢，每天從後龍搭最早的一班火車到竹南火車站，再步行2公里到學校，到校後主動幫忙校友們打掃環境，三年如一日。張品義笑言，早上是腦袋最清晰的時候，常常利用搭車的瑣碎時間背單字，效果意外的好，幾乎過目不忘。

張品義說，「想要讓家人過更好的生活，就要更爭氣！」他白天認真上課、晚上留下來溫書，假日則會跟著老師做實驗、去鄰近大學旁聽。班導師林淑媛表示，樂天的張品義不曾因家庭背景感到弱勢，倒是從小意識課業若遇問題， 父母也幫不上忙，養成主動尋求老師解決，也沒有補習，放學每天還要協助整理家務。

「希望能成為一份力量，幫助更多像自己一樣弱勢族群。」張品義說，考取證照後不會因此鬆懈，未來的夢想是想要做位頂尖的工程師，等到圓夢後再回來母校帶領學弟學妹們考取證照。君毅中學公關主任江政昌表示，雖然張品義輸在起跑點，但可以贏在終點，將張品義當成最佳活教材，勉勵學生努力就會有好成績。

(中時)