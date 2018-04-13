朱立倫視察新店安坑一號道路、安坑輕軌工程進度

新北市長朱立倫（左三）13日視察新店安坑一號道路第二期工程及安坑輕軌工程進度。（葉書宏翻攝）

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朱立倫（中）13日視察新店安坑一號道路第二期工程及安坑輕軌工程進度。（葉書宏翻攝）
新北市長朱立倫（右）13日視察新店安坑一號道路第二期工程及安坑輕軌工程進度。（葉書宏翻攝）
新北市長朱立倫（右二）現場聽取工務局及捷運局簡報，瞭解並督促施工進度。（葉書宏翻攝）

新北市長朱立倫今（13日）上午視察新店安坑一號道路第二期工程以及安坑輕軌工程進度，現場聽取工務局及捷運局簡報，瞭解並督促施工進度，期許完工後為區域帶來更便捷交通與經濟繁榮發展。

朱立倫表示，相當重視安坑一號道路第二期工程以及安坑捷運線的工程，目前的工程進度都是超前，希望施工非常順利，他肯定所有施工同仁的付出，目標2019年4月以前完成。另外，安坑捷運線努力的目標是在2021年底通車。

工務局表示，安坑一號道路第二期工程都位於高低起伏的山區，其中最具挑戰的山岳隧道工程，設計為一般罕見的「三孔近接隧道」工法，運用縮小施工開挖範圍工法，節省用地徵收費用2.7億元，一般山岳隧道間距約為20公尺，安坑一路道路工程的三孔隧道間距僅1.5公尺，施工難度極高。

為避免隧道崩塌之虞，新工處特別採用每座隧道間先施作一座「中間牆」的工法克服困難，堪稱完成了一項「不可能的任務」，完工後提供安坑輕軌所需空間，達到交通發展互惠互利的效果。

工務局說明，安坑一號道路第二期工程向西延伸至安泰路，整合新店溪東西兩岸環快、國道3號安坑交流道以及安和支線，並預留安坑輕軌路廊，加速輕軌捷運興建，透過共構的方式，不但維護環境發展、減少經費開銷，同時建立多重交通網絡，開創完善便捷的通勤環境，進而帶動區域經濟繁榮。

隨後，朱立倫前往安坑輕軌工地現場瞭解施工情形，期許安坑輕軌工程如期如質完成，帶給安坑地區更便利的交通以及繁榮地方發展。

捷運局表示，捷運三環三線是新北市重要的政策，安坑輕軌與即將完工的捷運環狀線十四張站相連，沿途經過新店許多重要社區及完整串聯人文特色景點，通車後全線配置15列車，1列車5節車廂，每列車可載高達265人，尖峰時段每3至6分鐘就可有一班車，預計完工後安坑至台北通勤時間可減少15至20分鐘。

捷運局強調，安坑輕軌除提供新店安坑地區聯外綠色、低碳與便利的交通新選擇外，預期也可紓解安坑既有發展區的交通壅塞。

(中時)

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