漂流木佔滿外木山海岸 議長會勘協調清理

2018年04月13日 18:23 中時 李其樺

基隆市外木山海域風光明媚，為基隆市熱門觀光景點，不過近日海岸充滿大量的漂流木和海漂垃圾，影響民眾觀瞻；議長宋瑋莉（中）接獲居民陳情，今（13）日舉辦會勘，要求市府相關單位盡速清運走漂流木和垃圾，還給民眾乾淨的海岸。（李其樺翻攝）

基隆市外木山海域風光明媚，為基隆市熱門觀光景點，不過近日海岸充滿大量的漂流木和海漂垃圾，影響民眾觀瞻；議長宋瑋莉接獲居民陳情，今（13）日舉辦會勘，要求市府相關單位盡速清運走漂流木和垃圾，還給民眾乾淨的海岸。

宋瑋莉表示，外木山海域景緻怡人並曾在全國「十大魅力水域」票選活動中居冠，但現在位於湖海大道宮廷帳附近海岸邊卻有大量漂流木與垃圾堆積，無論是對於發展觀光或是環境衛生來說都是相當負面影響，要求市府釐清土地歸屬權，並在1個月內清運完畢。

宋瑋莉指出，該段海岸剛好設有一處出水口，現況幾乎整個排水通道都被漂流木阻斷，讓人擔心若有大雨或風災時能否正常發揮排水功能，請工務處下水道科研擬妥善方案確保排水通暢，避免因漂流木堵塞而釀災。

宋瑋莉說，現勘過程還發現北觀處雖然重新施設步道，卻殘留部分舊有欄杆、階梯等未拆除，形成「新舊並存」非常奇怪的景象，希望相關單位能儘快改善。

產發處農林科長許財生回應，該處海域原已畫歸北觀處管理範圍，但因土地權屬基隆市政府並未辦理撥用，經協調後由環保局負責垃圾清運、漂流木部分則由產發處處理，對於海岸堆積的漂流木將提報災害準備金委由廠商進行清運。

(中時)