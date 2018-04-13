中市辦兒童圓夢計畫邀200多位和平區孩童趣遊台中

市長夫人廖婉如、副市長張光瑤等人，共同歡迎和平區小朋友的參訪。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市政府與國際同濟會台灣總會中C區13日共同舉辦兒童圓夢計畫，邀請台中市和平區221位國小孩童參觀科博館、台灣大道市政大樓及台中國家歌劇院；由市長夫人廖婉如等人共同歡迎小朋友的到來。廖婉如表示，期望透過活動，帶領小朋友領略不同領域的知識，以啟發孩童的教育發展。

「趣遊台中 啟動夢想」活動在台灣大道市政大樓舉辦！由市長夫人廖婉如與張副市長親自迎接，並由市府導覽志工帶領孩童參觀市政大樓，瞭解建築物內部構造，最後參觀台中國家歌劇院，以及欣賞聲光藝文展覽。

活動帶領孩童參訪台中科博館，透過互動式的科學館參觀，啟發科學研究的興趣。廖婉如表示，科技縮減空間限制，透過網絡連結各地，希望藉由帶領小朋友領略科學領域，啟發他們對於世界的不同想像。

廖婉如說，市府教育局也透過推動數位學習，在偏鄉學校打造智慧學習教室，完善數位學習軟、硬體設施，讓小朋友獲得良好的教育發展。副市長張光瑤鼓勵小朋友愛運動、認真讀書，以後也為社會付出一份心力。

國際同濟會台灣總會中C區主席蔡惠民表示，首度舉辦兒童圓夢計畫，希望結合各界力量，將社會公益資源分享給所有需要幫助的孩童，讓每位孩童都能享有同樣的資源，共同為孩子的未來規劃更多的方向。

(中時)

竹苗第一人 君毅高中張品義考取… 北投機廠設置太陽能板年發電430…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。