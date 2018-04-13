北投機廠設置太陽能板年發電430萬度

台北捷運北投機廠屋頂明年初將完成鋪設太陽光電模組，預計每年發電430萬度，可供應約1100個家戶使用1年。圖為模擬情況。（張立勳翻攝）

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北市推動綠能，台北捷運公司攜手民間公司，首度試辦「捷運北投機廠太陽光電電廠計畫」，預計明年2月完成北投機廠屋頂鋪設太陽光電模組，預計每年發電量可達430萬度，供應1100戶家庭1年使用，減少二氧化碳排放量約2200公噸，相當於6座大安森林公園吸收的二氧化碳量，未來土城、蘆洲機廠也會陸續建置太陽能光電設施。

北捷與昱鼎能源公司合作太陽光電電廠計畫，首波選在北投機廠試辦，北市副市長林欽榮13日受邀主持啟動儀式，他說，市府持續推動綠能，包含在公有建築屋頂裝設太陽能板、木柵福德坑能源之丘等太陽光電系統，未來公宅將推出愈節能、房租愈少的政策。

林欽榮指出，北投機廠太陽光電計畫是北市第一個商業運轉的發電廠，設置規模達到3.8MW（百萬瓦），預計明年2月開始發電，不只是年發電量達430萬度，供1100戶家庭使用1年，也將成為關渡地區新地標，以後會逐步擴大至土城和蘆洲等其他機廠。

台北捷運是用電大戶，每年用電量約高達8億度，電費約20億元，北捷總經理顏邦傑說，捷運是綠色運具，更應該配合綠能政策，在北投機廠屋頂裝設太陽能板，不但能發電，還可降低機房溫度，達到節能效果。

昱鼎能源公司總經理梁博傑表示，北投機廠占地約8萬平方公尺，但評估效益較高朝南面的面積僅有一半，初估可設置光電版面積約1萬7000平方公尺，預估投入2億多元，未來賣回給台電一年獲利約2000萬，與北捷簽訂合約為9年11個月，可續約2年。

(中時)

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