車手頻繁進出10多趟 超商店長報警逮人

海山警分局逮捕2名少年車手。（葉書宏翻攝）

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海山警分局逮捕2名少年車手。（葉書宏翻攝）

15歲宋姓少年、15歲劉姓少年在臉書看到徵詐騙車手訊息，兩人一起加入詐騙集團，12日從苗栗北上至新北市，2人在板橋某便利商店內頻繁進出10多次，店長察覺有異報警，當場逮捕2名少年，查扣6張金融卡及3張交易明細、2支詐騙手機。

警方調查， 劉姓及宋姓少年家住苗栗縣，日前在臉書看到網友刊登「徵未滿18歲能輕鬆賺錢，意者傳訊詳談」的PO文，2人應徵後12日上午7時許，搭乘詐騙集團派遣的車輛，來到新北市板橋區準備上工。

劉姓及宋姓少年酷愛蝙蝠俠系列電影，為規避警方查緝，分別以代表正義的「蝙蝠」與邪惡「小丑」為綽號，更將提款金融卡以代號「車」取代，金融卡密碼以代號「洗」代替，交易明細表則稱為「白單」等，來規避警方查緝及掩飾詐欺犯行。

劉姓及宋姓少年選定板橋區某便利商店，由於進出頻繁、來來回回10多次，曾姓店長察覺有異報警，警方當場逮捕2人，他們坦承犯案，2名少年車手經新北地方法院少年法庭法官審理後裁定收容。

海山分局分局長王順益表示，民眾注意協助辨識可疑車手對象，經提供線報而查獲車手可獲檢舉獎金1萬元，請大家協助宣導周知，為打擊犯罪貢獻一分心力。

(中時)

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