提升防災意識 北市今舉辦大型企業防災演練

台北市政府消防局今進行企業防災演練，圖為消防隊員正在進行滅火攻擊。（邱琮皓攝）

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台北市政府消防局今上午在台北市松山文創園區內的台北文創大樓辦理企業防災演練，消防署署長陳文龍也親自到現場指導。台北市消防局局長吳俊鴻表示，台北市政府每半年都會針對企業的消防自衛編組進行一次大型演練，由於企業規模、所在場所不同，也呼籲各企業應提升防災觀念、自主管理，制定適合自己企業的消防防護計畫。

吳俊鴻解釋，這次配合台北文創大樓進行的大型演練，可以看到企業對震災應變演練、自衛消防編組的應變，台北市企業規模大小不一，但仍會把今天的演練做成範本，配合消防同仁平時的防災教育講習，提升企業觀念。

在消防法及相關細則中規定，一定規模以上供公眾使用建築物，，應由管理權人，遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要的業務，而且至少每半年就要進行滅火、通報及避難訓練的實施。若未規定辦理的企業，在勸導後仍未改善者，可依法裁罰1萬至5萬元罰鍰。

消防局表示，今天演練項目包含震災應變演練、自衛消防編組、防災整備、消防救災、傷患處置演練等，出動各式消防救災車輛共計10輛，動員人數超過200名，其中為配合演習地震情境特別針對信義區松山菸廠鄰近的新仁里發布「疏散避難警報」災防告警訊息。

台北市政府消防局表示，政府部門、企業、學校與家庭等，平時均應做好防災準備，而企業防災的重點在於提升企業的災害韌性，除了提升企業的災害預測、減災、整備、應變能力，並促使企業可以在災害衝擊中迅速恢復營運。就企業本身而言，其若具有災害韌性，則在災害發生時可妥適應變，有效降低災害衝擊，並在災後快速恢復營運，確保員工生計來源，維持其生產與服務，並降低國家的經濟損失及負擔。

(中時)

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