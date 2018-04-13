線上旅展優惠券搶先賣！住連鎖飯店每人最低不用700元

2018年04月13日 18:27 中時 何書青

福容大飯店花蓮店有美麗的無邊際泳池。（福容大飯店提供）

2018台中旅展27日至30日展開，福容大飯店線上旅展提前於16日開跑，每年福容推出的超殺優惠都買氣驚人，今年也不例外。最熱銷的是成套販售的「聯合住宿套券」，每張2699元，買10張送1張，平均1張2454元。若入住位在東北角、彷彿置身南洋島國風情的福隆Villa超划算，3張聯合住宿套券可住3天2夜，原價每晚1萬1880元，若使用套券則平均每晚僅3681元，假日只需補些差價也可使用。

1張聯合住宿套券可以任選福容旗下8間分店入住1晚，包括中壢店、三鶯店、林口店、桃園店、台北二館、高雄店、花蓮店、美棧大街旅店，最低下殺23折，其中美棧位於墾丁大街旁，十分便利，1張就可以4人入住，等於每人僅614元；用2張就可以入住福容6間頂級休閒度假飯店，包括淡水漁人碼頭店、台北一館、桃園機場捷運A8館、墾丁店、麗寶樂園店、還有東北角福隆店。

值得一提的是，今年是福隆國際沙雕藝術季11週年，從21日起到7月15日展出長達3個月，以「金沙奇航愛與勇氣的冒險之旅」為主題，邀請共13國27位沙雕師齊聚福隆沙灘創作，遊客想看壯觀沙雕順便來趟小旅行，也可用聯合住宿套券省荷包入住東北角福隆店。

而剛入選全台最美飯店的淡水漁人碼頭店，入住可直接升等到海景豪華家庭客房，坐擁淡水河畔及觀音山美景，享有23折優惠。另外，持住宿券訂房，入住時還可獲得200元的福容抵用券，視同現金折抵住房、餐飲及休閒商品，度假旅遊更划算。

餐券也是暢銷商品，這次福容推出的「星級美味連鎖餐券」為成套購買，買10張送2張（平均1張567元），即可嘗遍福容全台14個據點的中西日式美饌或是港點套餐，平假日、午晚餐，在中、西、日式套餐及自助餐，還有超人氣美食阿基師茶樓港點，都可一起享用（視假日及餐廳加價）。1張餐券直接享用原價780元+10%的台北一館5星級自助餐，等於下殺66折。

福容春季線上旅展從16日至5月15日，凡在線上旅展訂購旅展商品，不限金額都有機會抽中Dyson無線吸塵器、Dyson吹風機、台北至東京雙人來回機票。詳請可上福容大飯店官網www.fullon-hotels.com.tw。

(中時)