3尊媽祖傍晚請上轎 信徒擠爆鎮瀾宮

2018年04月13日 18:32 中時 陳淑娥

大甲媽祖將於深夜11時5分起駕，下午5時由董事長顏清標、台中副市長張光瑤、國民黨市長參選人盧秀燕及立委顏寬恒等，共同依序請正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖上轎，大批信徒爭相觀禮，將鎮瀾宮內外擠得水洩不通。

下午5時許舉行上轎儀式，鎮瀾宮廟埕內外早已人山人海，顏清標、張光瑤、盧秀燕及顏寬恒共同主持儀式，依序請出正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖上轎，接著是千里眼、順風耳等眾神，信徒情緒高張，有人感動到快哭出來，有人合十參拜，為起駕前的氛圍迅速加溫。

顏清標表示，提供許多點心給信眾享用，學習媽祖婆的精神在付出，相信媽祖婆一定會保佑大家身體健康，同時也呼籲信眾屆時不要吃太飽，跟隨媽祖慢慢走。

張光瑤說，3月是媽祖的生日，中部地區宮廟都在辦遶境活動，市府很環保的宣傳，希望信徒沿路多注意環保的事情。

盧秀燕指出，今年9天8夜的遶境活動主題是「付出」，每個信徒犧牲奉獻慈悲付出的精神，媽祖很慈悲，一定會保佑活動一切圓滿順利。顏寬恒表示，大家的熱情，媽祖一定能感受到，學習媽祖的精神，付出給社會及好朋友，一定會得到相同的回報。

鎮瀾宮今年遶境進香行程為，4月13日深夜11時05分起駕，14日駐駕彰化市南瑤宮，15日西螺鎮福興宮，16、17日新港鄉奉天宮，18日西螺鎮福興宮，19日北斗鎮奠安宮，20日彰化市天后宮，21日清水區朝興宮，22日回駕大甲鎮瀾宮。

(中時)