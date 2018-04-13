3尊媽祖傍晚請上轎 信徒擠爆鎮瀾宮

友善列印
中時

大甲媽祖將於深夜11時5分起駕，下午5時由董事長顏清標、台中副市長張光瑤、國民黨市長參選人盧秀燕及立委顏寬恒等，共同依序請正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖上轎，大批信徒爭相觀禮，將鎮瀾宮內外擠得水洩不通。

下午5時許舉行上轎儀式，鎮瀾宮廟埕內外早已人山人海，顏清標、張光瑤、盧秀燕及顏寬恒共同主持儀式，依序請出正爐媽、副爐媽及湄洲媽3尊媽祖上轎，接著是千里眼、順風耳等眾神，信徒情緒高張，有人感動到快哭出來，有人合十參拜，為起駕前的氛圍迅速加溫。

顏清標表示，提供許多點心給信眾享用，學習媽祖婆的精神在付出，相信媽祖婆一定會保佑大家身體健康，同時也呼籲信眾屆時不要吃太飽，跟隨媽祖慢慢走。

張光瑤說，3月是媽祖的生日，中部地區宮廟都在辦遶境活動，市府很環保的宣傳，希望信徒沿路多注意環保的事情。

盧秀燕指出，今年9天8夜的遶境活動主題是「付出」，每個信徒犧牲奉獻慈悲付出的精神，媽祖很慈悲，一定會保佑活動一切圓滿順利。顏寬恒表示，大家的熱情，媽祖一定能感受到，學習媽祖的精神，付出給社會及好朋友，一定會得到相同的回報。

鎮瀾宮今年遶境進香行程為，4月13日深夜11時05分起駕，14日駐駕彰化市南瑤宮，15日西螺鎮福興宮，16、17日新港鄉奉天宮，18日西螺鎮福興宮，19日北斗鎮奠安宮，20日彰化市天后宮，21日清水區朝興宮，22日回駕大甲鎮瀾宮。

(中時)

提升防災意識 北市今舉辦大型企… 柳川浮數百魚屍 環保局清查排廢…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。