林佳龍訪韓行銷台中與花博 多家韓媒報導肯定

2018年04月13日 18:37 中時 陳世宗

慶南新聞紙本報導台中昌原締結友好城市！（台中市政府提供）

台中市長林佳龍受邀於4月10日至12日出訪韓國昌原市，為韓職開球，宣傳11月將舉行的台中世界花卉博覽會，並與昌原簽署友好城市及台中宣言，獲得多家韓國媒體報導，成功讓世界看見台中。

韓媒肯定台中擁有美麗的人文風情，是文化觀光大城，透過締結友好城市，將促進台中昌原雙方在經濟、觀光等各方面的合作與交流，林市長也邀請韓國民眾一起到台中參加花博。

韓國包括「慶南新聞」、「慶南道民日報」、「運動朝鮮」、「運動今日」、「首爾Pn」等韓國媒體均專文報導肯定台中，林佳龍還接受當地媒體MBC(文化廣播公司）專訪。

其中，「運動朝鮮」及「運動今日」報導指出，在11日晚間NC恐龍隊出戰KT巫師隊的賽事上，台中市長林佳龍及昌原市長安商守共同為賽事開球、締結友好城市，展現兩市間的友誼，林市長並邀請韓國民眾到台中參加花博；而台中花博吉祥物樂虎、來虎與NC恐龍隊吉祥物Dandi霸王龍、Sseri腕龍，也為賽事帶來精采的開場表演。

「慶南道民日報」報導則肯定，台中位處台灣中部，擁有國際機場和台中港，不僅是文化觀光城市，更擁有美麗的人文風情，透過台中昌原締結友好城市及旅韓台灣投手王維中的人氣，將進一步促進兩市交流。

「首爾Pn」也肯定，台中是IBM選定的智慧城市之一，4月10至12日台中市林市長率團訪問昌原，並與昌原締結友好城市。另外，旅韓台灣投手王維中是1982年韓國職棒開賽以來，第一位台灣選手，在球場上表現亮眼，吸引許多韓國粉絲，而王維中曾就讀的國立台灣體育運動大學就在台中，台中是他的第2個故鄉，也因為王維中加入NC恐龍隊的關係，造訪馬山棒球場的台灣觀光客也增加許多。

林佳龍訪韓期間也接受當地媒體MBC專訪，林市長在專訪中指出，昌原是一座美麗且充滿活力的城市，兩市簽署友好城市後，將進一步展開運動、教育、產業、觀光等各方面的交流。

MBC主持人並詢問林市長對王維中近來賽事表現亮眼，且在當地擁有高人氣的看法；林市長說，王維中是台灣第一位加入韓職的棒球選手，表現優異，相信將帶動更多人關心職棒，也有助台韓雙方面的交流，這是很好的開始。

林佳龍此行出訪韓國行銷台中與花博，除紛紛獲韓媒報導，躍上國際版面，NC恐龍隊日前也在臉書粉絲專頁PO出，球團、昌原市政府及林市長一行人於馬山球場的紀念合影，以及台中昌原簽署友好城市的照片，象徵兩市友誼長存。

(中時)