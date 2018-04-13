柯佳嬿遭問「被劈經驗」 高EQ不提往事：因現在太幸福！

2018年04月13日 18:30 中時 徐桐炘

三人分別模仿海報中角色姿勢，現場笑聲不斷。（攝影記者 盧禕祺）

電影《市長夫人的秘密》 13日舉行正式預告發佈記者會，演員張少懷、柯佳嬿、馬志翔和導演連奕琦同出席，因電影中有外遇情節，柯佳嬿被問是否有類似經驗，暗示她曾疑被王柏傑劈腿，她展現高EQ回應：「現在太幸福了，就不要再去想這些事。」並表示若拍戲進度順利，有望在秋天舉行婚禮，馬志翔也被逼婚禮進度，他僅透露會在今年冬天，而上週前女友李佳穎和阮經天傳出戀情，他表示：「沒有Follow，完全不知道這件事。」

馬志翔求婚成功後首度公開露面，人逢喜事精神爽，昨不斷搞笑模仿片中飾演的政治人物語氣，還大方坦承自己是NG王，有場戲因政治台詞太多而忘詞，「要和柯佳嬿說對不起，因為對戲到天荒地老！」 最後索性將大字報貼在柯佳嬿胸口，他還開玩笑說：「剛好她那天穿得比較低（胸），反而越看越忘記。」

連奕琦再次挑戰黑色喜劇，邀張少懷首度擔任主演，柯佳嬿則在預告片尾大露「車頭燈」，其實是直接將車頭燈掛在胸前，她原要穿小可愛和短褲上陣，還笑言考慮過穿綠色款，讓劇組可以盡情用CG放上特效，後來發現會穿幫，「就只能穿簡單的膚色防護措施和很短的褲子。」

張少懷昨被問對票房是有信心，他搖搖頭自嘲：「我習慣跑龍套了！」在片中飾演主持人，有參考任何主持人的表演？全場都開始模仿張菲語氣說：「嘿嘿！」他苦笑回應：「有個人風格就好，不需要參考誰的影子！」柯佳嬿還補刀問：「那爸爸會來看片嗎？」讓他一度招架不住。

張少懷在片中豔福不淺，和陳喬恩有場激情吻戲，被問「女神」的蜜唇觸感如何，柯佳嬿還提醒他：「小心回答喔，太太會看！」未料他的感想竟是：「吻到爛了！」他表示因初次見面就安排吻戲，拍了快一天，「我又黏著鬍子，看她的嘴巴都紅了。」馬志翔則自曝和陳喬恩開拍第一天也有床戲，最後卻被剪掉，連笑說：「反正後面也不會用，讓他們熟一點。」該片5月11日上映。

https://www.youtube.com/watch?v=rqW_PcR7f4c&feature=youtu.be

(中時)