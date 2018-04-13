母親節飯店活動多！上傳媽媽最美照片抽蛋糕 吃BUFFET免費拍拍貼

台北王朝大酒店推出2款母親節限定蛋糕，「莓好青春」紀念媽媽的青春歲月（左），「蘋安杏福」則祝福媽媽永遠平安與幸福（右）。（王朝大酒店提供）

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為迎接母親節，台北王朝大酒店即日起至5月31日推出「媽咪の幸福時光」專案，包括自助餐廳SUNNY BUFFET推出用餐可享免費拍貼、玉蘭軒推出1萬元的中式桌菜、SUNNY CAFE推出2款母親節蛋糕等。而即日起在王朝臉書粉絲專頁上傳媽媽最美的照片，還有機會抽到飯店的母親節限定蛋糕。

飯店今年推出的2款母親節限定蛋糕為「莓好青春」和「蘋安杏福」。「莓好青春」是一款口感層次豐富，口味清香酸甜交織的慕斯乳酪蛋糕，主廚嚴選香柚醬與乳酪，採用法國進口的莓果製成內餡，運用巧思將豐富食材層層堆疊，希望傳達母親奉獻青春，陪伴孩子歡笑時的甜蜜、孩子任性時的微酸滋味。「蘋安杏福」是一款純粹、口感濃郁扎實的蘋果塔，用新鮮蘋果與檸檬作為餡料，餅皮由杏仁粉與蘭姆酒製成，象徵著孩子們獻給母親「平安」與「幸福」的心意。蛋糕均需於3天前預訂，若於母親節期間用餐並事先預定蛋糕，可享上述2款蛋糕85折優惠。

母親節大餐也不能少，飯店內的餐廳也都有活動，SUNNY BUFFET除了提供逾百道中、西美饌外，5月13日母親節當日午餐、晚餐時段推出專人協助拍貼機服務，賓客在現場可以跟媽媽合照紀念，記錄溫馨時刻。若想走傳統路線、用中華料理孝敬母親的賓客，飯店內的玉蘭軒在5月12日、5月13日則推出中式桌菜饗宴，包括蒜茸鮮大蝦、蟹肉扒玉柱、上海香菜飯、干貝食蔬煲等經典菜色都吃得到。

(中時)

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