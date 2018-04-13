粽葉每片3元山區農民大賺外快

2018年04月13日 19:05 中時 許素惠

雖然距離端午節還有2個月，但許多食品大廠已經開始大舉收購粽葉，甚至有業者以每片3元的高價收購，成為山區農民大賺外快的好機會。（許素惠攝）

端午節包粽子、吃粽子的習俗，造就了粽葉另類經濟。（許素惠攝）

零工經濟掘起，許多人游移在失業和替代工作間，雲林、嘉義有農民除了既有的自家農務外，端午節前夕忙著摘採粽葉，有食品大廠以每片3元的高價大舉收購，幾乎將雲嘉山區產量一網打盡，創造數十萬元產值，收入比打零工更高，成為農民最佳的外快。

雖然距離端午節還有兩個月，但雲林古坑草嶺、嘉義阿里山來吉、豐山等農民近來都利用自家農務之餘，忙著採集粽葉，希望把握這季節限定的額外收入。冷凍食品界的大廠漢典食品公司發出每片3元的高價收購令，優厚的價格更吸引農民趨之若鶩。

漢典公司總經理鍾紀銘出，該公司前年粽子銷售量1萬粒，去年快速成長到5萬粒，今年預估目標希望能賣出8萬粒，每粒以2片葉子包裹，總計需要至少16萬片粽葉，可為山區居民創造48萬元產值。

鍾紀銘表示，台灣包粽子使用的粽葉最常見是麻竹葉、月桃葉，其中麻竹葉還分濕、乾葉，近年來因為需求量很大，不少從大陸、越南等國進口，許多為保鮮而加了化學藥劑，食安堪虞，該公司堅持使用台灣本產的野生竹葉或山豬耳葉，安全無毒。

農民林柏宏連續兩年採摘粽葉賣給漢典，他說量實在太大，去年整個草嶺的粽葉幾乎被漢典一掃而空，今年需求量更多，只好往南循阿里山脈去收購。

農民鄭秀勤指出，每片3元是很不錯的價格，她1小時就可採1、2000片，比去打零工好很多，不過，好光景很短暫，「好希望常年都有這麼好賺的工」。

農民劉家吉表示，摘粽葉賣堪稱是無本生意，山區有許多野生竹林，另外山豬耳葉也是野生的，都不需要費心照顧，葉子摘了，隔年又長出來，源源不絕。

(中時)