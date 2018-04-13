傳統說唱票房出人意外 《鬼不語》15日新化上演

2018年04月13日 19:08 中時 曹婷婷

台南藝術節4月15日邀請台北曲藝團於新化演出，為觀眾帶來傳統說唱藝術表演，由於台南是以台語為主的地方，加上表演場地不在市中心，表演團隊原本擔心售票情形，沒想到跌破許多人眼鏡，目前票房已衝破8成，讓堅持正統說唱的臺北曲藝團為之感動！

臺北曲藝團長葉怡均表示，結婚文化局邀約到新化演出時，一度掙扎，因為以前說唱表演走不出台南市，畢竟，偏遠地區不要說售票，就算免費欣賞，觀眾也是少得可憐，此次推出文學、相聲、評書專場「鬼不語」，能獲得台南鄉親支持，「對我們這群長期傳承曲藝工作者而言，非常感動」，她說，希望藉由巡演，能讓曲藝在南部深根。

表演團隊也感謝台南文化局大力宣傳，此外，台北曲藝團也走入學校進行推廣講座外；葉怡均表示，票房亮眼可能也與近年來偏鄉學校關注語文教學，老師們注意到校園內語言霸凌問題日益嚴重，因此大力推廣美好語言藝術有很大關聯。

《鬼不語》精選古典文學和民間傳說裡豐富的題材作為說書的內容，將人間人欺人、人吃人、人助人、鬼鬥人的故事新說，以針貶世俗，藉這些精采的故事促人深思反省、戒惡揚善。 節目除了具有諷刺時事、逗趣爆笑的相聲外，更將北方評書結合中外古典文學名著，展現出哲學意涵，團長首創「音樂評書」則與音樂家合作，除用「說」鋪陳情節、角色外，並由演奏者穿插旋律或製造聲響效果，以突顯情節張力、烘托氛圍，更是引人入勝。

演出安排街頭兜售傳家寶刀，卻遇見奧客藉酒裝瘋想要賤價奪刀的《楊志賣刀》、怪力亂神的相聲《百鬼異聞錄》、快板書《水滸傳魯達除霸》、莎士比亞名劇哈姆雷特等精彩內容。

《鬼不語》專場4月15日下午2點30分在新化演藝廳「開講」，票價300元，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時)